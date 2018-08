Salvini difende la capotreno autrice del messaggio anti-zingari

Matteo Salvini difende la capotreno di Trenord anti-'zingari' : 'Giù le mani' : Un Matteo Salvini definitivo, sul caso della capotreno Trenord che ha affermato all'altoparlante: 'Zingari e molestatori scendete, avete rotto il caz***'. Un caso di cui si sta discutendo moltissimo ...

«Zingari scendete - avete rotto...» : annuncio razzista della capotreno Trenord. Salvini la difende : «Pensare ai passeggeri» : «I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i c...». È il messaggio, lanciato ...

Berlusconi difende Salvini : “Sbagliato demonizzarlo - non è razzista né nemico della democrazia” : Silvio Berlusconi cerca di distendere i toni nello scontro con Matteo Salvini dopo la mancata nomina di Foa alla presidenza Rai e assicura che il centrodestra non è finito, anzi "esisterà sempre". E difende il ministro dell'Interno: "Non condivido la demonizzazione che ne viene fatta. Salvini non è né un razzista né un nemico della democrazia".Continua a leggere

Razzismo - fronda M5s contro Salvini : Conte lo difende/ "Chi pensa sia razzista sbaglia di grosso" : Razzismo, fronda anti-Salvini nel M5s: Luigi Di Maio sta con il ministro dell'Interno, ma diversi esponenti pentastellati no, a partire da Roberto Fico(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Conte telefona a Daisy. Ma difende Salvini : "Non è affatto razzista" : Giuseppe Conte si schiera al fianco di Matteo Salvini. Chiama al telefono dagli Usa l'alteta azzurra Daisye Osakue per portarle il suo sostegno, ma difende il vicepremier dagli attacchi della sinistra.

Mannarino racconta di quando litigò con i fan per difendere i migranti. E dal palco di Roma sfida Salvini : Che il concerto di Alessandro Mannarino non sarebbe stata un'allegra riunione di Salviniani e sovranisti, si era capito all'ingresso di Capannelle, quando lo staff di Rock in Roma ha distribuito pezzi di bandiere colorati, raffiguranti paesi di tutti il mondo. La conferma l'ha data lo stesso artista Romano dopo aver eseguito Apriti Cielo, il brano che ha dato il nome all'album e al tour, quando ha invitato una cinquantina di migranti a salire ...

La Ue difende i nomadi abusivi. Salvini : "Buonisti dei diritti dei rom" : La Corte europea per i diritti dell'uomo ha fermato lo sgombero del campo nomadi Camping River. Uno stop che arriva direttamente da Strasburgo, attraverso l"adozione di una misura di emergenza, proprio quando il Campidoglio aveva dato l'ultimatum a circa 200 rom che occupano illegalmente l'area. Entro 48 ore se ne sarebbero dovuti andare e invece tutto è stato bloccato.La decisione è stata presa dopo l'esame del ricorso sollevato da tre abitanti ...

MINISTRO SAVONA INDAGATO - DI MAIO-Salvini : “LO SAPEVAMO”/ Usura bancaria - video : leader della Lega lo difende : Unicredit, MINISTRO Paolo SAVONA INDAGATO per Usura bancaria: ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. “Solo un atto dovuto": INDAGATO anche Profumo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:59:00 GMT)

Boldrini difende Saviano dopo querela Salvini : “Non sei solo - con te chi non ha paura” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini si schiera in difesa di Roberto Saviano dopo la querela a suo carico presentata da Matteo Salvini su carta intestata del Viminale: "Caro Roberto, non sei solo - scrive su Facebook -. Con te ci sono tanti uomini ma anche tante donne di buona volontà che non hanno paura".Continua a leggere

Circolare Salvini - l'Arci di Lecce difende gratis gli ambulanti e i clienti multati in spiaggia : Tutela legale a chi viene sanzionato in base alle nuove linea guida che prevedono l'allontanamento dei venditori e multe fino a 7mila euro: "Fumo negli occhi"

La costituzionalista difende Salvini : "Su di lui diffamazioni deliranti" : Nell'articolo sono citati Oliviero Toscani, Luigi De Magistris e Furio Colombo. Ma potrebbero essere molti altri i nomi da iscrivere in questo particolare elenco di politici, intellettuali e artisti che da qualche tempo trovano normale rivolgere insulti di ogni tipo contro Matteo Salvini.La cronaca politica è ormai piena di soprannomi e definizioni attribuite al ministro dell'Interno. Si va da ministro della Malavita (cit. Roberto Saviano) a ...

Scontro totale sul Dl dignità. Boeri : «Chi dovrebbe difendermi mi minaccia». Salvini : «Se vuole fare politica si candidi» : Botta e risposta politico sugli effetti del decreto dignità. Il presidente dell’Inps Boeri replica al ministro del Lavoro Di Maio e a quello dell’Interno. Tutto nasce dalle stime sul calo dei posti di lavori per effetto delle norme contenute nel decreto. Boeri rilancia, definendo gli 8mila posti persi un dato «ottimistico». E aggiunge: «Non accetto l’idea che l’incarico di presidente dell’Inps debba in tutto e per tutto sposare le tesi del ...

Il don che difende Salvini : "Prima i miei figli - dopo chi arriva" : Matteo Salvini è in linea con la dottrina cattolica proprio perché sostiene che 'prima' debbano essere tenuti in considerazione 'gli italiani'. Questa sembra essere il senso dell'asserzione fatta da Don Luigi Larizza, parroco del Sacro Cuore di Taranto.All'interno di un'intervista rilasciata a La Fede Quotidiana, il sacerdote si è inserito nell'animato dibattito che sta coinvolgendo alcuni esponenti di punta della Chiesa cattolica. Da qualche ...

Graziano Delrio attacca Salvini e difende Boeri : “Sul Decreto dignità polemica mai vista” : Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, si schiera a difesa del presidente dell'Inps Tito Boeri e contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e governo di cui fa parte: "Una polemica che non si era mai vista. Il governo rifletta sugli allarmi che i tecnici e la ragioneria hanno lanciato su un Decreto che penalizza il lavoro a tempo determinato".Continua a leggere