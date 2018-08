Salute | i tumori inviano droni biologici contro il sistema immunitario

meteoweb.eu

: Siamo da tempo in prima linea anche sul tema dell’importanza della genetica nella cura dei #tumori. Abbiamo portato… - Salute_Donna : Siamo da tempo in prima linea anche sul tema dell’importanza della genetica nella cura dei #tumori. Abbiamo portato… - gianluca1960cim : Risolta l’idrofobia della curcuma, l’inibitore dei tumori - pharmaprime : Svolta contro uno dei tumori cerebrali più aggressivi tipico dell’età pediatrica. #PharmaPrime #TumoriCerebrali… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Le cellule tumorali lanciano dei veri e propri ‘per combattere a distanza il: sono delle piccole vescicole (chiamate esosomi) che entrano nel circolo sanguigno portando sulla superficie un’arma molto potente, la proteina PD-L1, che fiacca i ‘guardiani’ delprima ancora che si avvicinino al tumore. Questi esosomi, individuati nel melanoma metastatico, sono presenti anche nel tumore del polmone e della mammella: in futuro potrebbero essere usati per prevedere e monitorare la risposta dei pazienti alle terapie, come spiegano i ricercatori dell’Universita’ della Pennsylvania in uno studio pubblicato sulla rivista Nature. “L’immunoterapia salva la vita in molti casi di melanoma metastatico, ma circa il 70% dei pazienti non risponde alle cure”, spiega il biologo Wei Guo. ...