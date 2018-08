Salute | ecco come alleviare le punture di zanzara e perché non bisogna assolutamente

Anna Oxa annulla il concerto per problemi di Salute. Ecco cosa sta accadendo all'artista - : In merito a questi due appuntamenti non ci sono state precisazioni e al momento resta sicuramente incerta la fattibilità degli spettacoli della cantante originaria di Bari, almeno fino a nuovo ordine ...

Specie tropicali in ambiente marino : un’allerta per la Salute umana - ecco quelle pericolose [FOTO] : 1/5 ...

“Ecco come sta”. Franco Battiato - la verità sulle sue condizioni di Salute grazie ad Alice : come sta Franco Battiato? Nell’ultima settimana non si è parlato d’altro: l’artista italiano manca dalle scene musicali ormai da troppo tempo e i fan hanno paura per le sue condizioni di salute. Specie dopo quanto accaduto martedì scorso: un ‘presunto’ amico di Battiato si lascia andare a frasi che appaiono quasi come un “de profundis”. Tutto è partito da una poesia postata su Facebook da Roberto Ferri, ...

Salute : ecco la maglietta smart che fa il check up : Una maglietta “intelligente” che acquisisce frequenza cardiaca e dati respiratori, grazie a una nuova applicazione tecnologica sviluppata da ENEA e Università Campus Bio-Medico di Roma. Realizzata in tessuto elasticizzato con sensori in fibra ottica, faciliterà sia le indagini cliniche che la valutazione delle prestazioni sportive. “Abbiamo utilizzati sensori in fibra ottica già in commercio e li abbiamo incapsulati all’interno di particolari ...

Salute : ecco il frutto che previene l’influenza : L’estratto di mirtillo rosso Oximacro permette di prevenire l’influenza. E’ la scoperta del gruppo di ricerca di Virologia del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino, in collaborazione con Biochimica e Fisiologia Vegetale. I risultati di questa scoperta sono stati pubblicati nella prestigiosa rivista internazionale ‘Frontiers in Microbiology’. L’estratto di ...

Estate - Salute : non mettiamo abbastanza crema solare - ecco la dose corretta : Le raccomandazioni sull’utilizzo di creme solari per evitare i danni da abbronzatura sono ormai note: per essere sicuri di avere uno scudo efficace contro i raggi Uva e Uvb è necessario scegliere un prodotto con un buon fattore di protezione (un Spf più alto possibile ma mai sotto il 6); applicare la crema almeno ogni due ore e dopo essere usciti dall’acqua; non dimenticare nessuna zona del corpo (ad esempio fare attenzione alla ...

Paura per Ornella Vanoni : cancellato il concerto. Ecco le sue condizioni di Salute : FUNWEEK.IT - Domenica 29 luglio avrebbe dovuto tenersi presso Zafferana in provincia di Catania il concerto di Ornella Vanoni, ma l'artista dalla voce calda e suadente si è vista costretta ad ...

Salute : la dieta portfolio riduce molti fattori di rischio per le malattie cardiache - ecco quali : I ricercatori dell’University of Toronto hanno scoperto che la dieta portfolio, un’alimentazione a base vegetale che ha già dimostrato in precedenza di ridurre i livelli di colesterolo, riduce anche altri fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come ipertensione, trigliceridi e infiammazione. Oltre a ridurre il colesterolo LDL di circa il 30% quando abbinata ad una dieta povera di grassi saturi, i ricercatori hanno scoperto che la ...

Ecco perché avere un cane rende felici e fa perfino bene alla Salute : La scienza indaga il rapporto uomo animale Meg Olmert, autrice del libro 'Made For Each Other: la biologia del legame uomo-animale', spiega che tra proprietario e animale domestico esiste un sistema ...

Salute : morso da ragno violino? Ecco cosa fare : Per fare chiarezza sulla reale pericolosità del ragno violino, protagonista di recenti casi di morsi che hanno interessato i media e la popolazione, il Centro antiveleni della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma ha elaborato una scheda informativa a cura di Maurizio Soave “per fugare paure ingiustificate“. Il ragno violino “non è aggressivo“, rassicura l’esperto, “è un animale schivo e solitario, non attacca e si ...

Una corretta idratazione è fondamentale per migliorare l’aspetto e la Salute della pelle - ecco perché : Mare, sole e vacanze, l’estate è arrivata e come ogni anno la nostra pelle è messa a dura prova tra sudate, sport all’aria aperta ed esposizione ai raggi solari. Ma nonostante lo stress a cui è sottoposta, nella stagione estiva è sempre “in primo piano” complice l’abbigliamento più leggero. Cosa fare allora per proteggerla e mantenerla sempre sana e al massimo della sua bellezza? Iniziamo col dire che la pelle è l’organo al tempo stesso più ...

Estate & Salute : il decalogo dei pediatri - ecco gli alimenti da mettere in tavola e quelli da evitare : L’Estate è finalmente arrivata! Anzi, per molti ha già preso il via da alcuni giorni. Soprattutto per i bambini, che si sono messi alle spalle l’anno scolastico e si sono riversati nelle località di mare e di montagna di tutta Italia per godersi le vacanze. Per i piccoli il menu dei mesi di luglio e agosto non prevede solo bagni e passeggiate nei boschi ma anche strappi alla regola sul fronte alimentare. E così non sono pochi i bimbi che ...

Caffè e Salute : ecco le dosi consigliate : Sensibilità al Caffè: c’è chi può bere 5 tazzine al giorno senza grossi problemi e chi passa la nottata in bianco per averne bevuta solo una. Il modo in cui gli individui metabolizzano la caffeina dipende anche dal corredo genetico, per cui è possibile dividere i consumatori di Caffè in tre gruppi: quelli ad alta, a media e a bassa sensibilità al Caffè. Non esiste quindi una dose consigliata che possa andar bene per tutti, ma bisogna prima ...

Salute : ecco quali alimenti nutrono e proteggono la pelle : Che i raggi solari siano essenziali per la sintesi della vitamina D è ormai risaputo, ma non è lo stesso per i danni alla Salute da essi provocati, in particolare quelli dovuti agli UVB. In molti, infatti, credono che una buona crema solare e un paio di occhiali siano sufficienti a proteggere pelle e occhi dai danni causati dai raggi ultravioletti (tumori inclusi), ma nessuna crema solare, neanche quelle a protezione 50+, ci protegge al 100% e ...