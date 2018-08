eurogamer

Il mondo del lavoro è una giungla virtuale in Salary Man Escape VR. #recensione

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Iniziare un nuovo lavoro può essere a dir poco snervante. Le pressioni arrivano da tutte le parti: necessità di fare carriera ma senza sacrificare del tutto il tempo libero, guardarsi dai colleghi invidiosi ma contemporaneamente non estraniarsi, mantenere ritmi di lavoro che facciano capire il proprio valore ma senza rischiare l'infarto. Se poi in gioco entrano anche moglie, figli e via dicendo, il tutto può diventare un incubo... o meglio, un puzzle difficile da risolvere.Proprio su questo concetto poggiaManVR, un puzzle game il cui gameplay poggia proprio sulla necessità di bilanciare nel giusto modo tutti gli aspetti di una vita lavorativa stressante, senza rimetterci le penne. Le difficoltà che vengono messe di fronte al giocatore assomigliano a quelle di un labirinto, dal quale è possibile fuggire solo spostando "fisicamente" gli ostacoli che si frappongono tra gli ...