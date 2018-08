repubblica

: Ryanair, venerdì nuova protesta di 24 ore in Europa [news aggiornata alle 12:25] - repubblica : Ryanair, venerdì nuova protesta di 24 ore in Europa [news aggiornata alle 12:25] - rep_economia : Ryanair, venerdì nuova protesta di 24 ore in Europa [aggiornamento delle 12:25] - continimarco : Ryanair, venerdì nuova protesta di 24 ore in Europa -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) ROMA - Non si placa l'ira dei pilotiche per la giornata dihanno organizzato unadi 24 ore. Anche se il nostro Paese non sarà colpito direttamente dallo stop ai voli - anche ...