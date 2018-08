Russia | Il razzo vettore Angara potrebbe diventare riutilizzabile

Salvini predica bene ma razzola male : ha massacrato Renzi per gli Us Open “italiani” ed ora si diverte in Russia… : Mondiali Russia 2018: Salvini, adesso come la mettiamo? Il vicepremier predica bene ma razzola male E’ in corso al finalissima dei Mondiali di Russia 2018, Francia e Croazia si stanno sfidando allo Stadio Lužniki di Mosca per il titolo mondiale. Tanti, gli ospiti, in Russia, per la finale del Mondiale di calcio 2018: in tribuna, a rappresentare l’Italia, anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Fabio Ferrari/LaPresse Il ...

"Un ufo nei cieli della Russia". Ma è solo il lancio di un razzo : In molti hanno pensato agli ufo, non appena hanno visto una sorta di "medusa" apparire nel cielo. Ma la realtà è molto più semplice. Come riporta il Sussidiario, "in tanti sono rimasti con il naso all'insù ad ammirare, sbalorditi e senza risposte, quanto stava accadendo nel cielo notturno di diverse città russe, tra cui Jaroslavl, nella Russia europea". Proprio le città in cui in questi giorni si stanno giocando i Mondiali. Cosa stava ...

Invasione Ufo in Russia?/ Video - "medusa" in cielo ma non sono gli alieni : lo spettacolo del razzo Soyuz-2.1b : Invasione Ufo in Russia? spettacolo nei cieli delle città che ospitano i Mondiali di calcio ma non solo gli alieni: lanciato razzo vettore "Soyuz-2.1b" con il satellite.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:12:00 GMT)