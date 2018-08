Ruba sabbia vicino ad Olbia | multato turista quarantenne

Sardegna - Ruba sabbia : multa da 1000 euro : 23.00 Oltre mille euro . Questa la sanzione inflitta dai carabinieri a un turista 40enne residente nel Regno Unito, ma italiano, trovato in possesso di una bottiglia di plastica colma di sabbia presa da una spiaggia della costa nelle vicinanze di Olbia. La multa arriva dopo l'avviso lanciato nei giorni scorsi su Facebook dall'ambasciata tedesca in Italia ai propri connazionali sul divieto di prelevare sabbia dagli arenili dell'isola quale ...

Diktat tedesco : non Ruba te la sabbia sarda : Berlino La Germania lancia un monito ai turisti: comportatevi bene e non asportate sabbia , sassi o conchiglie. Un avvertimento che le autorità tedesche non hanno rivolto ai, rari, villeggianti ...

L'ambasciata di Berlino 'richiama' i tedeschi : "Non Rubate la sabbia dalla Sardegna" : Multe per migliaia di euro per i turisti sorpresi a portar via ricorsi dalle spiagge dell'isola. La Forestale attiva un numero per le segnalazioni