Rosa Perrotta Dopo la scelta io e Pietro Tartaglione ci siamo amati in albergo

Uomini e Donne - Rosa Perrotta : "Tra 5 anni mi vedo con Pietro come marito e 2 marmocchi" : Prosegue a gonfie vele la love story tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, conosciutisi ormai più di un anno fa in quel di Uomini e Donne. L'ex tronista era rimasto colpita non solo dalla bellezza del ragazzo, ma anche dai suoi modi gentili ed educati.Ma il punto di svolta si è avuto quando la coppia è stata costretta a un periodo di separazione a causa della partenza di lei per L'Isola dei Famosi. In alcune , la ragazza ha parlato del ...

“Che cambiamento!”. Rosa Perrotta - i fan lo notano subito : com’è adesso. Non l’avevamo mai vista così : Nell’era social e dei modelli (soprattutto modelle) prestabiliti, ogni tanto un punto di rottura ci vuole. Paladina è diventata Rosa Perrotta con il suo scatto social in bikini che mette tutti d’accordo. Strano di questi tempi visto che sul web i complimenti e i buoni propositi spesso sono fagocitati da polemiche, liti da tastiera e sgarri verbali poco eleganti. E invece stavolta l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex naufraga ...

Rosa Perrotta contro le fan del suo compagno : "Siete delle caprette" : Tra qualche mese Rosa Perrotta e Pietro Tartarglione convoleranno a nozze e, nonostante siano innamoratissimi, l'ex concorrente dell' Isola dei Famosi ha voluto mandare un messaggio a tutte quelle ...

Rosa Perrotta : "Ho iniziato a seguire i preparativi per il matrimonio con Pietro Tartaglione" : Rosa Perrotta, intervistata dal settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, conferma l'intenzione di voler convolare a giuste nozze con il fidanzato Pietro Tartaglione. I preparativi per il lieto evento sono già iniziati ma hanno subito, al momento, una battuta d'arresto per i rispettivi impegni lavorativi: Ci sposeremo l’anno prossimo, prima dell’estate. Ho cominciato da poco a seguire i preparativi, ma sono già stanca. Al punto di ...