Ronaldo e Georgina | shopping di lusso a Milano con assalto dei fan

Sorpresa a Milano - Ronaldo e la fidanzata Georgina fanno shopping in via Montenapoleone : Pomeriggio di shopping a Milano per Cristiano Ronaldo. Dopo l’allenamento del mattino a Torino, in cui è andato a segno nella partitella a ranghi misti con la seconda squadra, la stella della Juventus assieme alla fidanzata Georgina si è spostata in auto nel capoluogo lombardo, e la coppia non è passata inosservata nel quadrilatero della moda. Decine di passanti si sono fermati per fotografarli mentre passeggiavano, entrando in alcune ...

Ronaldo - dopo i primi gol in partitella ecco l'aperitivo torinese con Georgina : "Buona sera con il mio amore". poche parole, in italiano, per Georgina Rodriguez, per annunciare una serata di relax in orario aperitivo con il fidanzato, Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che ha ...

Ronaldo a cena con Georgina a San Maurizio Canavese : 'Orgogliosi di essere tra i primi ad averti ospitato in questa tua nuova avventura italiana. Bem vindo Cristiano Ronaldo!' È il post pubblicato su Facebook, con la foto pubblicata qui sopra, dal ...

Cristiano Ronaldo : Georgina amministrerà il suo patrimonio? Quanto guadagnava e come si è arricchita : Ma il portoghese cinque volte Pallone d'oro non è l'unico a susitare interesse, anche la sua bella fidanzata sta attirando l'attenzione della stampa italiana e di tutto il mondo. La bella Georgina ...

Dalla Vecchia Signora alla procace Georgina : l'estate del 'Ronaldo innamorato' : TORINO - ' Vacanze con amore '. La folle estate di Cristiano Ronaldo passa anche da questo telegrafico messaggio posto a didascalia di una foto pubblicata sul proprio account 'Instagram', in compagnia ...