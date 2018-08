Ronaldo alla Juve? Per Le Monde è un albero nella foresta decimata del calcio italiano : L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve è l’albero che nasconde la foresta decimata. Lo stato di salute del calcio professionistico italiano non è brillante. Al contrario, in Italia assistiamo a fallimenti a catena dei club di calcio, gli stadi sono molto meno pieni di un tempo, gli sponsor assenti dalle magliette, per non parlare poi dei risultati mediocri ottenuti nelle competizioni europee e mondiali. ...

Pallotta : 'Ronaldo alla Juventus? Come l'hanno pagato' : TORINO - Nelle dichiarazioni di tutti gli addetti ai lavori l'affare del secolo, quello che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus , viene unanimamente definito Come un qualcosa di positivo per ...

Juve - Ronaldo si allena alla Continassa : Si corre di nuovo alla Continassa. Dopo un giorno di riposo, Cristiano Ronaldo e gli altri bianconeri Mondiali hanno ripreso la preparazione estiva. “Buongiorno…di corsa!”, scrive la Juventus, che sul proprio profilo Twitter pubblica alcune immagini dell’allenamento. Nel pomeriggio si ripete, sempre con il gruppo ridotto. La ripresa al completo, con i giocatori reduci dalla tournee negli Stati Uniti e con Mario ...

Stankovic : 'Modric all'Inter meglio di Ronaldo alla Juve. Su Milinkovic-Savic... : Parlando in Serbia a Sport Klub , l'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic , ha parlato della possibilità di vedere Luka Modric all' Inter : 'Se l'Inter dovesse essere in grado di ingaggiare Modric, come vedo ...

Hugo - fratello di Ronaldo : “Affascinato da nuove sfide. Alla Juve per scrivere la storia” : Hugo, fratello DI Ronaldo- Hugo Aveiro, fratello di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato un’intervista sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, dove ha spiegato la scelta bianconera di CR7. Una nuova sfida e voglia di abbattere nuovi record. “Alla Juve PER scrivere LA STORIA” Il fratello del fenomeno portoghese ha così affermato: “E’ venuto in Italia per […] L'articolo Hugo, fratello di Ronaldo: ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - parla il fratello : perché i tifosi fanno gli scongiuri : E che dice, Hugo Aviero? Intervistato dalla Gazzetta dello Sport si mostra sicurissimo: 'Cristiano Ronaldo alla Juve farà la storia '. Un roboante proclama che, forse, spingerà i tifosi a fare ...

Ronaldo - il fratello è sicuro : "Alla Juve farà la storia" : Il mondo Juve è impazzito: se lo aspettava? "I tifosi Juventini lo sosterranno sempre e comunque, proprio come faccio io. Questa è una grandissima squadra: assieme a Cristiano, ci sono tanti ...

Ronaldo : 'L'arrivo di CR7 alla Juve un bene per la Serie A. Modric-Inter? Il mercato è strano...' : Intervistato da Sky Sport a margine della Bobo Summer Cup, Ronaldo parla dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : 'E' un'ottima cosa, perché il calcio italiano nell'ultimo periodo non ha vissuto un buon momento. ...

Il ponsacchino che si tuffa alla Cristiano Ronaldo : PONSACCO - Francesco Frosini ha 38 anni e da diverso tempo calca i palchi della Toscana sia in spettacoli collettivi che in monologhi comici. Recentemente nella natia Ponsacco ha portato in scena lo spettacolo "Facciamo sesso?". Di Frosini parlammo anche tempo fa quando sempre bella cittadina ...

Juventus - i tifosi pazzi di Cristiano Ronaldo : autografi e selfie alla Continassa : I tifosi della Juventus hanno letteralmente perso la testa per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è considerato il miglior giocatore del mondo, insieme a Lionel Messi, ha vinto tutto in carriera: da cinque palloni d'Oro, a cinque Champions League, passando per campionati in Inghilterra e Spagna, fino ad arrivare a Supercoppe Europee, ...

Juventus - Bernardeschi : 'Assalto alla Champions. Ronaldo? Un piacere enorme giocare con lui' : Campo e mercato, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ad impreziosire la rosa della Juventus . In America si suda, così come alla Continassa, dove i reduci dal Mondiale lavorano duro per mettersi al ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e Dybala - prove di intesa alla Continassa : TORINO - prove di intesa, alla Continassa, tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. I due attaccanti, che si stanno allenando a Torino, compaiono insieme in un video - destinato a diventare virale - ...