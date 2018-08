Roma tra N' Zonzi e Samassekou | prossime ore potrebbero essere decisive

Roma : Trasporti - Roma-Lido al lavoro per stazioni Torrino e Giardino : Roma – Torna all’attenzione del Campidoglio la realizzazione sulla ferrovia Roma-Lido delle stazioni Torrino-Mezzocammino, fra Tor di Valle e Vitinia, e Giardino di Roma, fra Vitinia e Casal Bernocchi. La questione e’ arrivata oggi sul tavolo delle commissioni capitolina Urbanistica e Mobilita’, che si sono riunite in seduta congiunta nella sede del dipartimento Pau di via del Turismo. Alla riunione hanno partecipato gli ...

Roma : Trasporti - al via iter regolamento risciò - multe e sequestri per abusivi : Roma – multe e sequestri per i riscio’ abusivi, mentre quelli regolari potranno circolare solo in determinate zone della citta’ e in numero limitato, criteri che verranno successivamente stabiliti dalla Giunta, con autorizzazioni assegnate secondo una graduatoria con validita’ di 8 anni. Comincia a prendere forma il regolamento capitolino per la disciplina del servizio di noleggio con conducente a mezzo di velocipedi a ...

Spiaggia di Roma - inchiesta sul patto tra Comune e rom : Roma Sui rapporti intercorsi tra Campidoglio e il capo dei rom C. Z., meglio conosciuto come ?Zorro?, per la sicurezza e il controllo dell?area sul Tevere, a Ponte Marconi,...

Roma tra Samassékou e N'Zonzi. Monchi cerca spazio per l'esterno : Non bastava l'Arsenal. Ora anche il Manchester City e - secondo i media inglesi - l'Everton, potrebbero virare in extremis su N'Zonzi. Le parole di Guardiola nelle ultime ore, almeno in Inghilterra, ...

Diretta Roma-Real in televisione e online : il match di stasera trasmesso su SkySport : Prosegue l'appuntamento con le amichevoli estive in vista dell'inizio del prossimo campionato e questa notte tocchera' alla Roma scendere in campo nell'attesa sfida contro il Real Madrid. Un'amichevole di lusso che servira' a mister Di Francesco per testare gli schemi di gioco in vista dell'esordio nel campionato di serie A fissato per il 19 agosto a Torino con inizio alle ore 18. L'incontro di questa notte andra' in onda a partire dalle 2 e ...

BOLLETTINO TRAFFICO BOLOGNA : APERTA CARREGGIATA A14/ Autostrade : disagi soprattutto per raggiungere la Romagna : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'incidente a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:02:00 GMT)

Roma - i detenuti ripareranno le strade della capitale : Roma, 7 ago., askanews, - I detenuti ripareranno le strade di Roma. Questo il senso del protocollo firmato tra Autostrade per l'Italia, il ministero della Giustizia, Roma capitale e il dipartimento ...

Roma - detenuti ripareranno buche e strade/ Ultime notizie - ministro Bonafede : "Modello da esportare" : Roma, detenuti ripareranno buche e strade. ministro Bonafede: 'Modello da esportare'. Le Ultime notizie sul progetto con Autostrade per l'Italia.

Spiaggia sul Tevere - Tiberis è un’operazione trash che offende i Romani : Dopo due anni di gestione amministrativa regolata sulle emergenze, la giunta capitolina si misura con la riqualificazione dello spazio pubblico: “Tiberis” è il primo lido sul Tevere della Capitale, diecimila metri quadrati di area attrezzata realizzato all’altezza di ponte Marconi. L’intervento dovrebbe valorizzare una parte del ?ume Tevere ma si rivela invece un disastro, un intervento trash, inteso come “emulazione ...

Roma : Detenuti in strada per riparare buche e rifare strisce : Roma – Quindici Detenuti, selezionati tra quelli a bassa pericolosita’ e pene ridotte, verranno formati in carcere e da Autostrade per l’Italia per due mesi e mezzo, al termine dei quali otterranno un attestato professionale e poi potranno mettersi al lavoro per la manutenzione delle strade della Capitale e dell’area metropolitana, dove svolgeranno interventi di pulizia delle caditoie, riparazione delle buche a caldo e ...

Roma - controlli durante la movida a Trastevere : un arresto e multe a locali : Infine, sono stati multati anche 4 artisti di strada, che eseguivano spettacoli oltre l'orario consentito. durante la massiccia attivita' sono state controllate e identificate circa 500 persone e ...

Roma : Controllo ‘Movida’ a Trastevere - un arresto e multe a locali : Roma – Ancora controlli dei Carabinieri nello storico quartiere di Trastevere, punto nevralgico della movida estiva, meta serale di migliaia di cittadini Romani e di numerosi turisti. Il bilancio delle attivita’ dei Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente a quelli della Compagnia Speciale e dell’VIII Reggimento Lazio, mirate al contrasto di fenomeni di illegalita’ e degrado, hanno portato all’arresto ...

Violino e violoncello - musicisti di strada in via Roma a Torino : Il centro di Torino è ormai da anni luogo di elezione di artisti e musicisti di strada, che allietano i passanti con spettacoli o piccoli concerti improvvisati. Il video che vi mostriamo è stato appena caricato su Youtube e mostra due giovani musicisti in via Roma, impegnato a suonare un Violino e un violoncello. ...