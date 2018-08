Roma-Real Madrid | Di Francesco | ' Siamo stati disordinati | il risultato però lascia il

Video/ Roma Real Madrid (1-2) : highlights e gol della partita. Non basta Strootman (ICC 2018) : Video Roma Real Madrid (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida per la International Champions cup 2018. Rete della bandiera per Strootman.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:56:00 GMT)

Tempesta di fulmini a New York - MetLife Stadium evacuato prima di Real Madrid-Roma : Il match di ICC è iniziato con trenta minuti di ritardo per le condizioni meteo attorno all'area di New York

Real Madrid-Roma 2-1 : i giallorossi non brillano : Grande Real, piccola Roma. Possesso palla e triangolazioni sono state le chiavi del successo delle merengues (2-1), guidate da un Bale decisivo davanti. Per la Roma, invece, una prova opaca, in particolare nei primi 45’, quando la squadra di Di Francesco ha corso spesso a vuoto, rischiando più volte di subire anche il 3-0. I giallorossi hanno riaperta la partita nel finale. In generale i capitolini sono stati un pò spenti. LEGGI TUTTE LE ...

Icc - Real Madrid-Roma 2-1 : i giallorossi non brillano. Si salvano Pastore - Florenzi e Kluivert : Kevin Strootman in gol contro il Real Madrid. Epa Troppo Real, soprattutto nel primo tempo, quando Lopetegui per la prima volta in questa International Champions Cup mette dentro un po' tutte le sue ...

Real Madrid-Roma - Di Francesco : 'Difesa disordinata - abbiamo fatto errori grossolani' : 'Non mi è piaciuta la fase difensiva iniziale, hanno lavorato in maniera disordinata e avrei preferito non succedesse, specialmente sul primo gol che ha poi determinato la dinamica della gara. abbiamo ...

Diretta Roma-Real in televisione e online : il match di stasera trasmesso su SkySport : Prosegue l'appuntamento con le amichevoli estive in vista dell'inizio del prossimo campionato e questa notte tocchera' alla Roma scendere in campo nell'attesa sfida contro il Real Madrid. Un'amichevole di lusso che servira' a mister Di Francesco per testare gli schemi di gioco in vista dell'esordio nel campionato di serie A fissato per il 19 agosto a Torino con inizio alle ore 18. L'incontro di questa notte andra' in onda a partire dalle 2 e ...

Roma Real Madrid 1-2 : Asensio e Bale fulminano i giallorossi : Roma-Real Madrid 1-2 2' Asensio , RM, , 15' Bale , RM, , 83' Strootman , Ro, Roma , 4-3-3, : Olsen , 46' Mirante, ; Florenzi , 63' Karsdorp, , Fazio , 46' Manolas, , Marcano , 63' J. Jesus, , ...

Roma Real Madrid 1-2 : gol e immagini dall'ICC 2018 : Gol e assist per Bale, il migliore in campo. Nella Roma brilla Pastore, bene anche Florenzi 'a tutta fascia'. Una serata che era iniziata con uno stadio 'svuotato' dai fulmini

