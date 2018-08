Roma | per N' Zonzi 48 ore decisive E Samassekou aspetta

Roma-Real Madrid - Di Francesco : 'Siamo stati disordinati - il risultato però lascia il tempo che trova' : ... tutto sommato, consegna a Di Francesco sia elementi positivi che negativi: "Abbiamo giocato contro squadre di altissimo livello e questa forse è la migliore al mondo, con loro non si può sbagliare" ...

Pavon alla Roma?/ Ultime notizie : la nuova idea di Monchi - si può fare per 35 milioni : Pavon alla Roma? Ultime notizie: la nuova idea di Monchi è l'argentino del Boca Juniors, si può fare per 35 milioni, le caratteristiche sono ideali...(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Pavon : nome nuovo per la Roma : La Roma cerca un centrocampista centrale, N'Zonzi o Samassekou?, e un attaccante esterno sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport , sul taccuino del ds Monchi c'è un nome nuovo: Cristian Pavon . L'argentino, classe 1996 , ha il passaporto comunitario ed è sotto contratto col Boca Juniors fino a giugno 2022 con una clausola ...

Vieri : 'Juve-CR7? Come vincere al SuperEnalotto. Milan - Higuain colpo enorme. Su Inter e Roma...' : Vedi una maglia bianca con un po' di nero e pensi alla Germania, il giallo ti porta subito a Pelé, al Brasile, e l'azzurro è l'Italia: sono queste le tre maglie più riconoscibili nel mondo. Poi viene ...

ICC : Bale superstar - Roma al tappeto : Il Real Madrid vince grazie alle reti di Asensio e del gallese in grande spolvero, Strootman a segno per i giallorossi

Roma tra Samassékou e N'Zonzi. Monchi cerca spazio per l'esterno : Non bastava l'Arsenal. Ora anche il Manchester City e - secondo i media inglesi - l'Everton, potrebbero virare in extremis su N'Zonzi. Le parole di Guardiola nelle ultime ore, almeno in Inghilterra, ...

Daniele De Rossi potrebbe lasciare la Roma per andare in Mls : Daniele De Rossi alla domanda sul suo futuro spiega che è presto per pensarci. “Se sarà la mia ultima stagione?

Roma. Servizi anagrafici : siglato accordo per riorganizzazione : Promosso dall’assessore a Roma Semplice Flavia Marzano, è stato siglato con le organizzazioni sindacali (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL,

Reinserimento detenuti : presentato Mi riscatto per Roma : Si rinnova la collaborazione tra Roma Capitale e Ministero della Giustizia per i progetti di Reinserimento socio-lavorativo in “lavori di

BOLLETTINO TRAFFICO BOLOGNA : APERTA CARREGGIATA A14/ Autostrade : disagi soprattutto per raggiungere la Romagna : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'incidente a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:02:00 GMT)

Ventimiglia - riaperto il Teatro Romano di Albintimilium : restauro costato un milione e mezzo di euro : ... direttore dell'area archeologica del Nervia La struttura ebbe vita piuttosto breve forse anche per lo scarso interesse dei contemporanei per il genere di spettacoli che ospitava'.

Roma - Pallotta : 'Ronaldo? Positivo per la Serie A' : È un giocatore spettacolare uno dei migliori al mondo. Ho pensato che avrebbe avuto più difficoltà rispetto alla Spagna. E poi sto cercando di capire come lo avrebbe pagato la Juventus'. Il ...

Roma - Pallotta : 'Ronaldo? Positivo per la Serie A' : 'Ronaldo alla Juventus? Subito ho pensato che fosse una cosa positiva per la Serie A. Non ho pensato che sia una cosa negativa per la Roma, per niente. È un giocatore spettacolare, uno dei migliori di ...

