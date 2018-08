Roma | ora la testata di Spada diventa uno spot

Roma Capitale – servizi demografici : l’impegno dei lavoratori porta a un accordo per superare il caos : Roma – “Il 7 agosto 2018 è stato raggiunto e firmato l’accordo che prevede la riorganizzazione dei servizi demografici territoriali. Finalmente è prevista una diminuzione dell’orario di apertura degli sportelli al pubblico, per consentire il necessario lavoro di back office e lavorare meglio nell’interesse di erogare servizi più qualificati alla cittadinanza”. “Si tratta di un punto di partenza e non di ...

Ancora allerta caldo : domani bollino rosso anche a Roma e Torino : Sale a 12 il numero delle città con il massimo livello di rischio per la popolazione. A Genova altre tre vittime per malori legati alle alte temperature

Roma - Manolas : 'Resto qui - ma ora voglio vincere' : La prossima sarà contro il Real Madrid, la squadra più grande del mondo. Per questo, anche se è soltanto un'amichevole, dovremo dare il massimo in campo". CR7 un bene per la A, proveremo a ...

Gianni Morandi ospite di Joan Baez a sorpresa : video in Roma nun fa’ la stupida stasera alle Terme di Caracalla : Gianni Morandi ospite di Joan Baez a Roma: durante il concerto che si è tenuto alle Terme di Caracalla, il cantautore italiano ha raggiunto sul palco Joan Baez e ha cantato e suonato con lei. Tra il pubblico, nessuno se lo aspettava. L'ospitata di Gianni Morandi non era stata comunicata in anticipo. L'artista ha voluto sorprendere tutti regalando un'esibizione sulle note di alcuni successi storici del suo repertorio e poi a cappella un ...

Roma - Olsen si presenta : 'Non vedo l'ora di iniziare. Ecco il mio punto di forza' : La trattativa con la Roma mi ha reso orgoglioso, avevo sentito qualcosa già prima del Mondiale ma in quel momento pensavo soltanto a riprendermi dall'infortunio e a giocare una buona coppa del mondo. ...

Roma - muoiono folgorati da scarica elettrica : Roma, 2 ago. - (AdnKronos) - folgorati dalla scarica elettrica scaturita da un lampione. Così sono morti a Velletri un albanese e un Romano, vicini di casa, i cui corpi senza vita sono stati notati nella tarda serata di ieri da alcuni passanti, che hanno poi chiamato i carabinieri. I due erano river

Karsdorp : 'Roma - ora sto bene e voglio dimostrarti quanto valgo' : NEW JERSEY - Lo scorso anno, per colpa degli infortuni, e in particolare della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, praticamente non ha mai giocato. In questa stagione potrebbe ...

Roma - incredibile a Monteverde : un boato scuote il quartiere - si apre una voragine ed “esplode” un altissimo “Geyser” [FOTO e VIDEO] : Risveglio di paura stamattina all’alba, intorno alle 06:00, per centinaia di residenti di Roma, nel quartiere Monteverde, dove un forte boato ha preceduto il crollo di un tratto di asfalto e l’esplosione di un altissimo getto d’acqua molto potente, che ha raggiunto il secondo piano di una palazzina allagando i balconi di alcuni appartamenti come neanche durante un nubifragio… La voragine ha inghiottito parzialmente ...

Icc 2018 - Real Madrid-Roma : probabili formazioni e orari : E' giunta agli sgoccioli la tournée americana della Roma , che si prepara ad affrontare nell' International Champions Cup il Real Madrid . Dopo la sconfitta contro il Tottenham e la vittoria con ...

Roma - a Monteverde fontana d'acqua con getto di dieci metri buca l'asfalto : l'auto finisce nella voragine : In via di Monteverde a Roma stamattina un getto d'acqua alto più di 10 metri si è sprigionato in strada. La spettacolare fontana ha forato l'asfalto in direzione largo San...