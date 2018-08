Roma | Lotta a spaccio droga a Tor Bella Monaca | arresti e denunce

Roma - Pallotta show con Manolas e Kluivert : 'A 10 gol vi regalo una Lamborghini' I VIDEO : La Serie A si era sottovalutata nel mondo negli ultimi anni, lui qui darà un grande impatto, anche se penso che potrebbe avere qualche difficoltà in più. Nessun critica, dico solo che tatticamente l'...

Roma - Pallotta punzecchia la Juventus : “come pagheranno Ronaldo?” : “Ronaldo alla Juventus? Subito ho pensato che fosse una cosa positiva per la Serie A. Non ho pensato che sia una cosa negativa per la Roma, per niente. È un giocatore spettacolare, uno dei migliori di sempre. Ma penso che in Italia sarà diverso per lui, non ho mai pensato che verrà in Italia e segnerà 60 gol. Poi stavo cercando di capire come diavolo lo avrebbero pagato”. Lo dice James Pallotta in un’intervista incrociata ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Real Madrid : quote - le ultime novità live. I ballottaggi in difesa (amichevole)

MESSI ALLA Roma?/ Pallotta scherza col Barcellona : "Non è cambiato nulla : vogliamo lui!"

Roma - a seguire l'allenamento a Boston arriva Pallotta con Franco Baldini : Franco Baldini è a Boston ed ha seguito l'allenamento della Roma insieme con Monchi. Il nuovo membro del comitato esecutivo giallorosso è arrivato intorno alle 17.45, orario americano, a bordo dell'...

Calciomercato Roma – Continua il tira e molla per N’Zonzi - ma interviene Pallotta : per l’attacco spunta Promes : L’intervento di Pallotta potrebbe sbloccare la trattativa per N’Zonzi, per l’attacco spunta il nome di Promes: la Roma prepara gli ultimi colpi di mercato Il Calciomercato della Roma Continua a ruotare intorno a due obiettivi principali: un centrocampista di quantità ed un esterno d’attacco. Per la mediana, sembrava essersi raffreddata la pista che portava a N’Zonzi, ma nelle ultime ore il presidente della ...

Roma - Pallotta dà l'ok per N'Zonzi. Poi assalto a Promes : James Pallotta, pochi giorni fa, lo aveva anticipato: "Abbiamo una squadra forte, con tanti giocatori nuovi. Ma non basta: faremo altri due acquisti". L'impressione è che sarà di parola, come spiega ...