Roma | lancia bottiglia sull' autobus e ferisce un passeggero alla testa | caccia

Roma - Di Francesco non si sbilancia : “presto per fare griglie. Kluivert? Preso per essere protagonista” : L’allenatore della Roma ha parlato del prossimo campionato di serie A, soffermandosi anche sulle qualità di Justin Kluivert “La griglia ipotetica del campionato? Non mi sembra il momento di fare griglie, perché il mercato non è ancora chiuso per nessuno. Ora è troppo presto per trarre conclusioni, risponderò più avanti, dico solo che la Roma ha Preso tanti giocatori interessanti e di prospettiva“. Photo Alfredo Falcone ...

Roma - si barrica in casa e lancia molotov contro la polizia : ferito un agente : Dopo aver cacciato i genitori da casa a casale Lumbroso, si è barricato all'interno armato di un'ascia e di una tanica di benzina. Quando è arrivata la polizia del Reparto Volanti prima ha rifiutato ...

Roma : Si barrica in casa e lancia molotov contro poliziotti - arrestato : Roma – E’ un Romano di 33 anni, con vari precedenti di polizia, che ieri sera e’ stato arrestato nella Capitale dagli agenti del Reparto Volanti per tentato omicidio e detenzione di arma da guerra nonche’ denunciato per produzione e coltivazione di alcune piante di marijuana. L’uomo, dopo aver cacciato i genitori da casa, si e’ barricato all’interno armato di un’ascia e di una tanica di ...

Roma - El Shaarawy si sbilancia sul futuro : “Ci stiamo allenando, siamo solo all’inizio ma c’è grande entusiasmo. In una grande squadra c’è concorrenza, questo è normale e non è mai stato un problema per me. E’ il nostro lavoro, cerchiamo sempre di dare il massimo. Io penso di non muovermi da Roma perché qui sto bene, ho parlato con la società e col mister e sono sereno. So quello che vuole il club da me e viceversa”. L’attaccante della ...

Orchestraccia - stasera a Villa Ada la band di Conidi e Pesce : 'Abbiamo rilanciato la Romanità' : Come dice Marco Conidi, cantautore e fondatore del più sorprendente e vivace laboratorio folk che ci sia in giro, 'il successo arriva dal basso, dal passaparola'. È la storia dell'Orchestraccia, ...

Roma - beffa Malcom : il Barcellona rilancia e offre 45 milioni : I blaugrana offrono al giocatore un contratto di 3,5 milioni contro i 2,5 dei giallorossi, che cercheranno di far valere l'accordo con gli agenti del brasiliano

Incendi : la Protezione Civile di Roma Capitale lancia la campagna di sensibilizzazione : La Protezione Civile di Roma Capitale lancia una campagna per sensibilizzare i cittadini al rispetto di comportamenti corretti per evitare l’insorgere di Incendi e suggerire le buone pratiche per prevenirne i rischi. A tal fine è stato realizzato un video già diffuso sui canali social istituzionali, in collaborazione con Carabinieri, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia Locale di Roma Capitale e Dipartimento Tutela Ambientale del ...

Roma : A Tempio Adriano 12 minuti di spettacolo con Paco Lanciano : Roma – Dodici minuti di intense emozioni grazie al gioco di luci e di suoni realizzato da Paco Lanciano. Piazza di Pietra, il salotto della citta’, da questa sera in maniera permanente al calar del buio si illuminera’ all’improvviso con una multi-proiezione sul colonnato del Tempio di Adriano, regalando a chiunque si trovera’ nel luogo dodici minuti di uno spettacolo affascinante. Un dono promosso e organizzato ...

Roma : albero su automobili in via Lanciani - una donna ferita : Roma – Un albero di alto fusto e’ crollato intorno alle 16 in via Rodolfo Lanciani, all’altezza del civico 24. L’albero cadendo sulla strada ha occupato le due carreggiate e’ ha travolto due autovetture. Una persona coinvolta e’ rimasta ferita ed e’ stata soccorsa in probabile codice giallo, mentre un’altra persona e’ riuscita ad uscire dalla propria auto. Sul posto due squadre dei Vigili del ...

Roma lancia primo distretto Smart Energy : È stato presentato presso la Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini il progetto Smartmed, promosso dall’Assessorato alle Infrastrutture e

Cristiano Ronaldo-Juventus - la Roma lancia la provocazione : il tweet giallorosso scatena il popolo bianconero [FOTO] : Il club giallorosso ha pubblicato, due minuti dopo l’annuncio della Juventus di aver ingaggiato CR7, un tweet davvero sorprendente Non tutti sorridono e si esaltano per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, c’è anche chi schernisce il club bianconero. Si tratta della Roma che, due minuti dopo l’annuncio sui social da parte della Juventus, ha pubblicato un tweet in cui inneggia a… Lionel Messi. “Il ...

Vanzina - domani il funerale a Roma. Calà in lacrime : «Il Jerry attore lanciato da Carlo» : di Ida Di Grazia ROMA - 'Senza parole... Ciao Carlo. Ti devo tantissimo'. Con questo tweet Jerry Calà ha salutato Carlo Vanzina, i cui funerali di terranno domani a Roma,, il regista romano scomparso ...

Roma Capitale - pronto il piano antideclino per rilanciare la Città Eterna : Londra vuole diventare la Città più grande del mondo. Berlino si vuol trasformare in un 'hub dell'innovazione...

Blockchain - Cnel e Roma Tre lanciano l'Osservatorio italiano : A questo scopo è stato costituito l'Osservatorio italiano sulle politiche in materia di Blockchain, nato dalla cooperazione tra il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e l'Università degli ...