Roma | i detenuti ripareranno le strade della capitale

Roma - far riparare gratis le buche ai detenuti non li rende più responsabili : È stato presentato nelle scorse ore il progetto “Mi riscatto per Roma“, con il quale, attraverso un protocollo d’intesa firmato con la società Autostrade per l’Italia, circa 50 detenuti potranno uscire dal carcere per riparare le numerose buche delle strade Romane. La sindaca Virginia Raggi ha parlato di “un modo per rendersi utili alla società e avviare un percorso di reinserimento”. Non è la prima volta che si sperimenta qualcosa ...

Roma : Detenuti in strada per riparare buche e rifare strisce : Roma – Quindici Detenuti, selezionati tra quelli a bassa pericolosita’ e pene ridotte, verranno formati in carcere e da Autostrade per l’Italia per due mesi e mezzo, al termine dei quali otterranno un attestato professionale e poi potranno mettersi al lavoro per la manutenzione delle strade della Capitale e dell’area metropolitana, dove svolgeranno interventi di pulizia delle caditoie, riparazione delle buche a caldo e ...

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato Lituania e Romania per aver violato i diritti umani di due detenuti torturati dalla CIA : I due uomini erano membri di al-Qaeda, rapiti, detenuti illegalmente e torturati dalla CIA The post La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato Lituania e Romania per aver violato i diritti umani di due detenuti torturati dalla CIA appeared first on Il Post.