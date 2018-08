Roma | Cultura | estate a Maxxi con 12 mostre ed ecco anticipaioni autunno

Roma : Concerti nei cimiteri - da Campidoglio idea per utilizzo culturale : Roma – I cimiteri capitolini come nuova location per i Concerti? Potrebbe essere un’idea, almeno per buona parte dei componenti della commissione congiunta Ambiente e Cultura che questa mattina si e’ riunita, su richiesta della consigliera pentastellata Monica Montella, sulla questione relativa alle visite guidate all’interno dei cimiteri di Roma. Le visite potrebbero riprendere da quest’anno magari con qualche ...

Roma alla Casa Internazionale LA CULTURA E' POLITICA Un film sull'origine della persecuzione del popolo gitano ci può far capire gli errori di oggi : Ha fatto parte di Dons treballant per favorire una POLITICA europea di genere . Ha lavorato per www.donestech.net, una ricerca sull'accès i l'ús de les tecnologies per i diritti della Catalogna e ...

Roma - Cristante : 'Di Francesco ha una cultura del gioco europea' : Bryan Cristante , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro americano di Boston: 'Il mister ci dice come vuole che giochiamo e piano piano lo stiamo facendo. Vogliamo arrivare pronti ad agosto alla prima di campionato. Di Francesco ha la ...

Il Rotary Club Roma Quirinale ribadisce il servizio ai più deboli ed alla cultura e all'economia : di Stefano Stefanini NewTuscia ROCCALVECCE Nel suggestivo scenario del Castello Costaguti di Roccalvecce si e' svolta la cerimonia del passaggio della Campana del Rotary Club Roma Quirinale da ...

“Da Zurigo a Roma per fare ricerca. Qui non manca la cultura del lavoro - ma le aziende. E avete tanti cervelli” : Sincerità e calore umano, ma anche sfrontatezza, spesso possono fare la differenza in un ambiente di lavoro. La pensa così Dominik Schlegel, 26 anni, nato a Glarus – alle porte di Zurigo – ma innamorato di Roma, dove progetta software per la mobilità. “In Italia non manca la cultura del lavoro o l’immaginazione per crearlo, mancano le aziende e il contesto in cui praticarlo: e questo è un peccato”. Lavorando ogni giorno allo sviluppo ...

Cultura : dal 23/6torna a Roma Ebraica Festival Internazionale : Quest'anno ha ricordato Piattelli, celebriamo i 70 anni della nascita dello Stato di Israele, con due spettacoli: ''Dicono della mia terra'', che attraversa le pagine più belle della letteratura ...

Con Marcello Fonte - al via la Festa teatrale dell'intercultura Roma Città Mondo : Al via oggi Roma Città Mondo, Festa teatrale dell'intercultura, dieci giorni di attività per favorire snodi, punti di contatto e di incontro, con un programma di spettacoli e laboratori ad ingresso ...

Roma : Cultura e legalità - Federica Angeli a Parco archeologico di Ostia : Roma – Il programma di conversazioni di archeologia pubblica e legalità, ideato dal Parco archeologico di Ostia Antica, continua. Giovedì, alle 17, il direttore Mariarosaria Barbera introdurrà gli interventi. Si tratta della cronista e scrittrice Federica Angeli e del presidente dell’Osservatorio per la legalità e la sicurezza della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi. Il Parco archeologico di Ostia Antica “e’ un presidio ...