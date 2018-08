Roma | Concerti nei cimiteri | da Campidoglio idea per utilizzo culturale

Luca Barbarossa racconta Roma con tre concerti evento : Dopo la grande festa del 29 giugno nella Cavea dell’Auditorium Pardo della Musica di Roma, Luca Barbarossa torna con tre concerti-evento riportano in una dimensione più intima e cantautorale il progetto Roma è de tutti. Il 21, 22 e 23 dicembre in Sala Petrassi, Luca Barbarossa racconterà la sua Roma, vissuta e tramandata, in un viaggio partito musicalmente da Sanremo, dove Luca – con Passame er sale – ha portato la Romanità sul palco ...

Luca Barbarossa a Roma per 3 concerti a dicembre : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Luca Barbarossa a Roma per tre concerti all'Auditorium Parco della Musica. Il cantautore Romano tornerà nella sua città Natale a dicembre per tre eventi consecutivi attesi venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 dicembre 2018. Rome è de tutti è il nome della tournée teatrale di Luca Barbarossa che lo riporterà nell'Auditorium Parco della Musica per tre live nella Sala Petrassi. I biglietti per assistere ai tre spettacoli sono già disponibili in ...

Da Bjork - Gazzè e LP : settimana ricca di concerti a Roma : LUNEDI' 30 LUGLIO World/Björk alle Terme di Caracalla Dopo il rinvio del 13 giugno torna la magica voce di Björk : emozioni, misteri, immagini che nascono dalla sua musica, grande libertà ...

Villa Ada Roma Incontra Il Mondo : i concerti dal 30 luglio al 5 agosto : Oltre ai numerosi concerti, le rive del laghetto ospitano come ogni anno un programma culturale variegato e multidisciplinare con workshop, incontri e spettacoli. Tra gli appuntamenti fissi: l'...

Nuovi concerti di Irama nel 2019 - raddoppiano Roma e Venaria (Torino) : biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Irama nel 2019 sono stati annunciati oggi, lunedì 23 luglio. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi sta registrando il tutto esaurito con i primi concerti nei club in programma per il prossimo anno ed annuncia Nuovi eventi. raddoppiano i live attesi a Venaria (Torino) e a Roma. I Nuovi concerti di Irama nel 2019 nelle due città sono così due. Giovedì 28 febbraio e venerdì 8 marzo l'artista è atteso rispettivamente al ...

Villa Ada Roma Incontra Il Mondo : il programma dei concerti dal 23 al 29 luglio : Oltre ai numerosi concerti, le rive del laghetto ospitano come ogni anno un programma culturale variegato e multidisciplinare con workshop, incontri e spettacoli. Questa settimana in programma: ...

Rock In Roma Summer Fest - nasce la novità per i concerti nel 2019 : si punta a una platea mondiale : L'unione fa la forza. Rock in Roma e Roma Summer Fest , i due Festival musicali di punta della capitale, rilanciano per l'estate 2019. Insieme, per la prima volta, in un'unica grande maniFestazione, ...

Laura Pausini al Circo Massimo di Roma : ecco chi aprirà i concerti : Il 21 e 22 luglio The post Laura Pausini al Circo Massimo di Roma: ecco chi aprirà i concerti appeared first on News Mtv Italia.

Laura Pausini tour 2018 al Circo Massimo : scaletta possibile dei concerti a Roma : Laura Pausini è pronta per esibirsi di nuovo dal vivo e far partire il suo 'Fatti sentire World tour' che debutterà a Roma il prossimo fine settimana nella splendida cornice del Circo Massimo. Dopo essere stata la prima donna italiana ad esibirsi dal vivo allo Stadio San Siro di Milano, ecco che la Pausini mette a segno un nuovo primato con il doppio concerto al Circo Massimo. Lo show è attesissimo dai fan, i quali in queste ore attendono di ...

Emis Killa ha annunciato due speciali concerti a Milano e Roma : Appuntamento a ottobre The post Emis Killa ha annunciato due speciali concerti a Milano e Roma appeared first on News Mtv Italia.

Emis Killa a Milano e Roma - 2 concerti ad ottobre : biglietti in prevendita su TicketOne : Emis Killa a Milano e Roma per due concerti ad ottobre. Sono stati annunciati oggi due concerti in programma per Emis Killa a Milano e Roma nel mese di ottobre. Emis Killa sarà in concerto per due date evento in autunno venerdì 12 ottobre al Teatro Principe di Milano e sabato 13 ottobre al Quirinetta di Roma per Viteculture, due eventi unici ed imperdibili per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di martedì 17 ...

Beyoncé e Jay-Z hanno trovato il tempo per una gita Romantica tra i due concerti italiani : Tutti sul lago di Como The post Beyoncé e Jay-Z hanno trovato il tempo per una gita romantica tra i due concerti italiani appeared first on News Mtv Italia.

Da Alanis Morissette a Roger Waters - da Ringo Starr a Tony Allen e Alex Britti : i concerti a Roma : LUNEDI' 9 LUGLIO Rock/Alanis Morissette al Roma Summer Fest Canadese di Ottawa, 44 anni, naturalizzata statunitense nel 2005, on the road dal lontano 1987, otto album alle spalle , l'ultimo, del 2012, ...

Il teatro è un nuraghe - da luglio a ottobre concerti e spettacoli a Serra Orrios e Romanzesu - Sardiniapost.it : ... nell'altopiano di Gollai a Dorgali e il complesso di Romanzesu di Bitti , entrambi nel Nuorese, ma anche teatri e musei accolgono 'Identità Nuragiche' , 13 spettacoli con nomi come Fabrizio Bosso e ...