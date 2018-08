Roma Capitale – servizi demografici | l’impegno dei lavoratori porta a un accordo per

Roma Capitale rinnova adesione alla campagna indifesa : Stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere, promuovendo azioni

Roma - i detenuti ripareranno le strade della capitale : Roma, 7 ago., askanews, - I detenuti ripareranno le strade di Roma. Questo il senso del protocollo firmato tra Autostrade per l'Italia, il ministero della Giustizia, Roma capitale e il dipartimento ...

Roma Capitale rinnova adesione a campagna ‘indifesa’ e a celebrazione Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze : L’11 ottobre sarà esposto striscione da Palazzo Senatorio Roma – Stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere, promuovendo azioni di sensibilizzazione. Con questo approccio l’Amministrazione capitolina rinnova l’adesione alla campagna ‘indifesa’, iniziativa organizzata da ‘Terre des Hommes’ che propone interventi e percorsi sul tema della prevenzione quale ...

Roma Capitale e Federpreziosi Confcommercio Roma insieme per tutela urbana e business online : Sgravi fiscali per la videosorveglianza e market place virtuali per l’oreficeria “made in Rome” Roma – Sicurezza collettiva e nuovi canali di business per le eccellenze orafe. Sono i due grandi temi della sinergia fra Roma Capitale e Federpreziosi Confcommercio Roma, che riunisce le imprese orafe, gioielliere, argentiere e orologiaie della Capitale e della Provincia, una rappresentanza pari al 7,4% dell’intero comparto nazionale. Cornice ...

A Roma apre Tiberis - la prima spiaggia della Capitale. FOTO : A Roma apre Tiberis, la prima spiaggia della Capitale. FOTO Aperto nella giornata di sabato 4 luglio il lido sul Tevere realizzato dall'amministrazione comunale all'altezza di Ponte Marconi, con circa 10mila metri quadri di area attrezzata. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Positiva la missione in Cina della delegazione di Roma Capitale : Assessorato Sviluppo economico: Positiva la missione in Cina della delegazione di Roma Capitale. Smart city, innovazione e tecnologia i temi trattati nell’ambito programma europeo International Urban Cooperation. Obiettivo, il miglioramento della qualità di vita nelle aree urbane. Si è conclusa Positivamente la missione in Cina della delegazione di Roma Capitale, selezionata unitamente ad altre sei “città pilota” europee nell’ambito del ...

Sviluppo economico - positiva la missione in Cina della delegazione di Roma Capitale : Il progetto - promosso e supportato dalla Commissione Europea - è finalizzato a stabilire sinergie e partnership tra le maggiori città del mondo, che lavoreranno allo Sviluppo di piani di azione ...

Roma Capitale. Online la nuova piattaforma per i dati aperti : Promuovere la cultura della trasparenza e dell’accountability, la rendicontabilità, valorizzando il patrimonio informativo pubblico dell’Amministrazione e incentivare pratiche di riuso

Eclissi totale di Luna - lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale : a Roma tutti con gli occhi al cielo : Tantissime persone a testa in su, ieri sera a Roma (e nel mondo), per ammirare l’Eclissi totale di Luna più lunga del secolo, durata un’ora e 43 minuti, e la grande opposizione di Marte, altro raro evento astronomico. Il pianeta rosso, in particolare, è in questi giorni alla distanza minima dalla Terra. L'articolo Eclissi totale di Luna, lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale: a Roma tutti con gli occhi al cielo ...

La Lazio parte in salita : Napoli - poi Juve. La Roma comincia a Torino - CR7 a Verona. Derby Capitale il 30/9 : La nuova serie A ha preso forma. Negli studi milanesi di Sky si è composto il calendario della stagione 2018/2019. partenza choc per la Lazio che riceve il Napoli alla prima giornata e alla seconda fa ...

Roma - disastro ecologico nel Parco di Centocelle : liquami - carcasse d’auto e roghi nel polmone verde della Capitale : carcasse di automobili gettate senza criterio all’interno di uno dei parchi archeologici più importanti di Roma. Il principale polmone verde del quadrante est della Capitale, inondato di ferraglia, plastiche e una quantità imprecisata di olio usato, smaltiti alla buona. Avvallamenti sospetti sotto i quali nessuno è andato mai a fare verifiche. Il tutto, a pochi metri da ben 17 attività di autodemolizione, alcune delle quali fino a pochi anni fa ...