Roma | calci e pugni e gli rubano l' iPhone Ma il giorno dopo commettono un errore | presi

Il Milan - Maradona - lo stadio sempre pieno. Giù il sipario sul calcio Romantico di Narciso Terziani : Imprenditore nel settore del metallo più prezioso, Pieve a Maiano come centro del mondo, il Comunale come seconda casa: Terziani riportò in auge l' Unione Sportiva e impreziosì la sala trofei. una ...

Calciomercato Roma - Mata obiettivo concreto : Monchi studia la formula : Prosegue il lavoro del direttore sportivo della Roma Monchi, intenzionato a regalare a mister Di Francesco un giocatore importante e che possa far compiere il salto di qualità alla squadra giallorossa. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, il dirigente spagnolo avrebbe messo nel mirino Juan Mata, forte trequartista del Manchester United con il contratto in scadenza nel giugno 2019. Roma su Juan Mata: ecco come Monchi potrebbe ...

Fantacalcio - Roma : Justin Kluivert può vendicare papà Patrick : Le colpe dei padri non ricadano sui figli, si suol dire. Patrick Kluivert in Italia non ha lasciato grandi ricordi, nella sua fugace esperienza al Milan. Si è affermato poi con altre maglie e in altri ...

Calciomercato : Sababria va al West Ham - alla Roma il 50% : La cessione di Antonio Sanabria, in procinto di lasciare il Betis Siviglia per approdare nel West Ham United, porterà benefici economici anche alla Roma. Secondo Estadio Deportivo, il club londinese è pronto a pagare 22,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore e il Betis – salvo clamorosi ripensamenti – non dirà di no a un’offerta così vantaggiosa sul piano economico. La metà della cifra, tuttavia, finirà nelle ...

Roma : Prende a calci la porta di casa e minaccia ex - stalker torna in carcere : Roma – Gia’ finito in carcere nel 2015 per aver ripetutamente minacciato e molestato l’ex compagna, un 50enne italiano, ha ricominciato con le stesse condotte. A marzo di quest’anno la donna, che vive a Roma nello stesso palazzo del suo stalker, ha sporto denuncia nei suoi confronti. Qualche giorno dopo i due si sono incontrati casualmente per strada e l’uomo non ha perso l’occasione per minacciarla di morte: ...

Ssd Roma VIII (calcio) : Mancuso è il neo tecnico della Juniores provinciale : Roma – La Roma VIII ha affidato la panchina della Juniores provinciale a Massimiliano Mancuso. L’ex tecnico dei Giovanissimi regionali B dell’Unicusano guiderà la prima squadra giovanile del club capitolino che l’anno scorso fu condotta da Daniele Polletta. «E’ la prima volta che mi affaccio in questa categoria – spiega Mancuso – La considero una tappa di passaggio per i ragazzi, ma metterò tutto il mio entusiasmo e il mio impegno per ...

Calciomercato Roma – Fasce bollenti : Perotti chiama Suso! Intanto Bailey esce allo scoperto ma il Leverkusen fa muro : Calciomercato Roma, giallorossi a caccia di un esterno: Perotti scherza con Suso su Instagram e prova a ‘convincerlo’, Intanto Bailey ammette l’interesse dei capitolini ma il Leverkusen fa muro Il countdown per la fine del Calciomercato scorre velocemente e al termine della sessione di acquisti estiva manca solo una manciata di giorni. La Roma va di fretta per assicurare a Di France un esterno che completi il pacchetto ...

Calciomercato Roma - Perotti chiama Suso : 'Vieni a giocare con me' : Tra social e mercato, di questi tempi mai una banalità. Nel 2018 capita anche di avere indizi importanti da un post su Twitter o da una storia su Instagram. Probabilmente non sarà un indizio, ma ...

Calciomercato Roma - Gonalons : confronto con il Torino : Torino - Un giro d'orizzonte era già stato effettuato a giugno, ma per il passaggio di Gonalons dalla Roma al Toro le due società non erano entrate nel vivo della trattativa. Non era scappato, ...

Calciomercato Roma - asse caldissimo con il Torino : due cessioni ai granata per piazzare poi il colpo ad effetto : Il club giallorosso potrebbe vendere due giocatori al Torino per avere poi in mano il tesoretto utile per tentare l’assalto a Semassekou Contatti frequenti, asse caldissimo tra Roma e Torino che lavorano ad una doppia operazione che coinvolge Gonalons e Juan Jesus. I due giocatori sono finiti nel mirino di Mazzarri, che li vorrebbe per rinforzare la propria rosa e tentare l’assalto all’Europa League. LaPresse/AS ...

Consigli Fantacalcio Roma : Dzeko e gli altri big da prendere all'asta : Ormai il mese di agosto è iniziato e per molti si avvicina il momento dell'asta del Fantacalcio di serie A. E' un appuntamento ormai fisso per milioni di appassionati che anche grazie a questa "scusa" si ritrovano con amici e parenti a duellare per i calciatori del nostro campionati. Tra i più gettonati ci saranno anche tanti elementi della Roma. La formazione giallorossa, che lo scorso anno ha chiuso al terzo posto, ha diverse novità ...

Calciomercato Roma – Monchi stregato da Neres - pronta un’offerta super : l’alternativa arriva dall’Ucraina : Roma alla ricerca di un talentuoso esterno d’attacco: nel mirino di Monchi i nomi di Neres dell’Ajax e Marlos dello Shakhtar Il Calciomercato della Roma non è ancora concluso. Dopo la scottante trattativa legata a Malcom, sfumato dopo l’inserimento del Barcellona, i giallorossi sono alla ricerca di un esterno d’attacco capace di coniugare velocità e tecnica. Il primo nome sulla lista del ds Monchi è quello di David ...

Calciomercato Roma - Monchi : 'Nzonzi? Non è lui il giocatore più vicino. Malcom...' : La conferenza stampa dell'annuncio del rinnovo di Alessandro Florenzi, che ha firmato con i giallorossi fino al 2023, è stata l'occasione per fare un punto sul mercato in entrata della Roma. Ad ...

Calciomercato Roma - Monchi : “N’Zonzi non è vicino” : “N’Zonzi? Se ne parla tanto, stiamo valutando diversi ruoli nel mercato e uno di loro è il centrocampo. N’Zonzi è un nome, che non è l’unico e neanche il più vicino. Forse è il momento di pensare ad altre possibilità. Lo dico per voi giornalisti, io so perfettamente dove voglio arrivare”. Il ds della Roma Monchi fa il punto sul mercato nella conferenza stampa di presentazione del rinnovo di Florenzi. “Mi ...