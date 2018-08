RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100 I limiti del super-incentivo ultime notizie

Pensioni - si accelera su quota 100 : 'pace fiscale' per finanziare la RIFORMA : Vertice con riforma della legge Fornero nel menù. Blindato il decreto dignità, il governo affila le armi in vista della legge di Bilancio. E se reddito di cittadinanza e la flat tax, per essere ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Opzione donna - riconoscere i lavori di cura non la blocca (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie. Opzione donna , riconoscere i lavori di cura non la blocca . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 agosto(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:39:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100/ Nuovo vertice di maggioranza per la Legge di bilancio (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Nuovo vertice di maggioranza per la Legge di bilancio . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 agosto(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 14:39:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI e Ldb 2019 - Governo ragiona per intervento graduale sulla Legge Fornero : Anche le pensioni sono incluse nelle linee programmatiche stabilite dal vertice di Governo [VIDEO], tenutosi alcuni giorni fa, in previsione della Legge di Bilancio 2019. Chi si aspettava una rivoluzione del sistema pensionistico italiano all'insegna dell'abolizione della Legge Fornero restera', comunque, deluso, in quanto il Governo potra' adottare, almeno inizialmente, soltanto una minima parte delle misure promesse in campagna elettorale. E' ...