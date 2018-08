Riforma fiscale e reddito di cittadinanza a settembre | ma le tasse

Conte : faremo la Riforma fiscale e il reddito di cittadinanza | : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato nel corso di una conferenza stampa organizzata questa mattina a Palazzo Chigi per fare un bilancio dei primi mesi di governo, prima della pausa ...

Pensioni - si accelera su quota 100 : 'pace fiscale' per finanziare la Riforma : Vertice con riforma della legge Fornero nel menù. Blindato il decreto dignità, il governo affila le armi in vista della legge di Bilancio. E se reddito di cittadinanza e la flat tax, per essere ...

Italia - Tria a Sole : avanti con Riforma fiscale e reddito... : Il governo vede un rallentamento dell'economia rispetto alle stime del Def, prevedendo ora una crescita dell'1,2% quest'anno, da 1,5%, e dell'1,0-1,1% nel 2019, ma questo non mette in discussione il percorso di riduzione de debito ...

Il testacoda della Riforma fiscale di Macron. A pagare sono solo i pensionati : Il giacobinismo fiscale, filiazione diretta di quell'invidia sociale che, in Italia, è la cifra delle politiche economiche dei Cinque stelle (vedasi il cosiddetto Decreto Dignità) e della Lega, non funziona neanche nel Paese dove il giacobinismo è nato e dove l'illusione di colpire le grandi ricchezze (ma anche quelle di medie dimensioni, diciamo i redditi del ceto medio-alto) e i suoi segni esteriori (barche, auto di grossa ...

Tria in audizione : pace fiscale non è condono - ok a Riforma Irap : Il Fisco e la pace fiscale al centro dell’agenda del Governo. Allentare la pressione fiscale si può e si deve fare. Parola del Ministro dell’economia Giovanni Tria, che in audizione in Commissione Finanze al Senato ha confermato di voler perseguire questo obiettivo, ma “compatibilmente con gli spazi finanziari”. “pace fiscale non significa varare nuovi condoni ma pensare a un fisco amico del contribuente, che favorisca l’estinzione ...

Flat tax - il viceministro Garavaglia : "Riforma fiscale per imprese entro agosto" : ROMA - La Flat tax partirà molto presto, già nel 2018, dice il viceministro dell'Economia Garavaglia a Maria Latella su SkyTg24. Ma fa capire con chiarezza che non si tratterà della mega Flat tax con aliquote da 15 e 20 per cento promessa dal contratto gialloverde per i ...

"Una Riforma fiscale non si fa dicendo abbassiamo tutte le tasse e poi vediamo l'effetto che fa" : "Una riforma fiscale non si fa dicendo 'abbassiamo tutte le tasse e poi vediamo l'effetto che fa'". Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso del suo intervento a "Repubblica della idee", a Bologna, rispondendo a una serie di domande legate alla questione "flat tax" prevista dal contratto di governo del nuovo Esecutivo. "Una riforma fiscale è complessa - ha detto Visco - serve prima un'analisi a tutto campo del ...

Sposare la Riforma fiscale delle imprese con l'AVS è una buona idea? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

In Giordania non si farà più la Riforma fiscale che aveva provocato enormi proteste la scorsa settimana : Il nuovo primo ministro giordano, Omar al Razzaz, ha annunciato che il suo governo ritirerà la riforma fiscale che la scorsa settimana aveva provocato enormi proteste in diverse città della Giordania. La riforma, appoggiata dal Fondo Monetario Internazionale, era stata The post In Giordania non si farà più la riforma fiscale che aveva provocato enormi proteste la scorsa settimana appeared first on Il Post.

CSt : iniziato dibattito su "Riforma fiscale e finanziamento AVS" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La flat tax conviene solo ai ricchi? Le parole (non dette) da Salvini sulla Riforma fiscale : "È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse". La polemica politica del giorno gira intorno ad una frase che il Ministro Salvini non ha detto. In diretta radiofonica il vice premier...