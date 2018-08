Ricoverato d’urgenza e operato | l’amato attore in ospedale Le sue condizioni

caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Paura per l’d’urgenza all’di Los Angeles, dove ha subito un intervento chirurgico a causa di una perforazione gastrointestinale. Un portavoce ha confermato il ricovero di martedì 7 agosto e ha chiesto totale privacy per questo momento delicato. Dalle sue parole, comunque, che l’operazione sia andata bene e che il divo sia in via di guarigione. L’in questione è Matthew Perry, l’indimenticabile Chandler Bing della celebre sit-com Friends, ma noto anche per film come ‘FBI: Protezione testimoni’, ‘Mela e tequila’ e ’17 Again – Ritorno al liceo’. Un’altra brutta notizia, dunque, per i fan di Perry, 48 anni, che per decenni ha fatto i conti con le dipendenze dall’alcool e diversi farmaci come il Vicodin. Anche quando recitava in Friends, come raccontato da lui stesso. ...