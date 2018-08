Richard Gere aspetta un figlio a 69 anni?

The Hunting party : I cacciatori/ Su La7 il film con Richard Gere e Terrence Howard (oggi - 8 agosto 2018) : In seconda serata va in onda su La7 il film The Hunting party: I cacciatori. Nel cast troviamo Richard Gere, Terrence Howard, Jesse Eisenberg e James Brolin.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Richard Gere papà?/ All'età di 68 anni l'attore potrebbe fare il bis dopo il suo matrimonio : Alla soglia dei 70 anni e dopo un romantico matrimonio, Richard Gere potrebbe diventare papà per la seconda volta. Sarà vero? Ecco le ultime novità(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 13:39:00 GMT)

Richard Gere aspetterebbe un figlio a 68 anni : Richard Gere starebbe per avere il secondo figlio dalla terza moglie, Alejandra Silva, 35enne. L"attore, che compirà 69 anni il 31 agosto, ha già un figlio, oggi 18enne, avuto dalla seconda moglie, l"attrice Carey Lowell.Nel 2018 Richard Gere ha sposato la sua Alejandra, dopo 3 anni di amore. Terzo matrimonio per l"attore, dopo quello con Cindy Crawford, dalla quale non ha avuto eredi, e quello con la Lowell, madre di suo figlio Homer.La star ...

Padri over 50 - Richard Gere e gli altri illustri precedenti - : Una tendenza, quella di avere dei figli in un'età avanzata che ha più di un precedente nel mondo dello spettacolo

FRANNY/ Su Rai Movie il film con Richard Gere e Dakota Fanning (oggi - 19 giugno 2018) : FRANNY, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 19 giugno 2018. Nel cast: Richard Gere, Dakota Fanning, Theo James e Clarke Peters, alla regia Andrew Renzi. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:10:00 GMT)

Richard Gere dopo il matrimonio con Alejandra : ‘Sono l’uomo più felice dell’universo’ : “Sono l’uomo più felice dell’universo”: sintetico ma esauriente il commento che ha fatto Richard Gere, sex symbol ma anche un po’ antidivo, relativamente al matrimonio dello scorso maggio con la sua Alejandra Silva. Una cerimonia intima, con pochi invitati, ma che ha fatto toccare al celebre attore di Shall we dance? il cielo con un dito. Richard Gere e Alejandra Silva: una vera storia d’amore “Ho sposato una ...

Richard Gere neo sposo : «Sono l’uomo più fortunato dell’universo» : Si sono sposati lo scorso maggio, con una cerimonia intima, tra monaci tibetani, una ristretta cerchia di amici e tanta emozione, ma solo ora Richard Gere e la neo moglie Alejandra Silva hanno commentato il loro giorno più bello, arrivato dopo quattro anni di frequentazione. «Sono l’uomo più felice dell’universo. E come non potrei non esserlo? Ho sposato una donna intelligente, sensibile, impegnata nel sociale, divertente, paziente, capace ...

Terze nozze per Richard Gere - chi è Alejandra Silva : ... intelligente, sensibile, impegnata ad aiutare le persone, divertente, paziente, che sa come perdonare, che cucina bene e fa le migliori insalate al mondo!', ha raccontato entusiasta l'attore, ...

Alejandra Silva - parla la moglie di Richard Gere : 'mi sento la donna più fortunata del mondo' : Richard Gere e Alejandra Silva si sono sposati lo scorso aprile, ma solo ora il settimanale Hello ha pubblicato le foto in esclusiva del matrimonio da favola. 33 anni di differenza tra i due, conosciutisi a Positano nel 2014 e convolati a nozze nel ranch del divo, vicino New York.La Silva, 35enne spagnola, è la 3° moglie di Richard dopo Cindy Crawford e Carey Lowell, e ancora oggi non crede ai suoi occhi.prosegui la letturaAlejandra ...

Richard Gere si è sposato : ecco chi è la moglie. «Ci siamo conosciuti a Positano» : La cerimonia si è svolta nello scorso mese di aprile ma le foto del matrimonio di Richard Gere, 68 anni, sono state diffuse solo ieri. A pubblicarle, in esclusiva, è stata la rivista...

Richard Gere si è sposato : ecco chi è la moglie - 33 anni meno dell'attore. «Ci siamo conosciuti a Positano» : La cerimonia si è svolta nello scorso mese di aprile ma le foto del matrimonio di Richard Gere, 68 anni, sono state diffuse solo ieri. A pubblicarle, in esclusiva, è stata la rivista...