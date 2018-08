Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo in crisi? Le loro parole

lanostratv

: U&D: RICCARDO GISMONDI E LA FIDANZATA CAMILLA MANGIAPELO CHIARISCONO, SU INSTAGRAM, LE RAGIONI DELLA LORO CESSATA C… - ChiccoseDOC : U&D: RICCARDO GISMONDI E LA FIDANZATA CAMILLA MANGIAPELO CHIARISCONO, SU INSTAGRAM, LE RAGIONI DELLA LORO CESSATA C… - IsaeChia : POST AGGIORNATO con le dichiarazioni di #CamillaMangiapelo e #RiccardoGismondi (#UeD #UominieDonne #TronoClassico… - louvablesun : Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi si sono lasciati ragazze aiutatemi perchè la sto prendendo sul personale -

(Di mercoledì 8 agosto 2018): “Io enon conviviamo più, ma…”sono sicuramente una delle coppie più amate uscite da Uomini e Donne, tanto che l’interesse da parte del pubblico nei confronti dei due ragazzi nonostante il passare degli anni non è affatto diminuito. Per questo, molti degli utenti hanno notato negli ultimi tempi chenon pubblicavano più ne video ne foto insieme, e alcuni dipreoccupandosi, hanno avanzato l’idea che ci potesse essere dellanell’aria., dopo molte domande insistenti scritte sui suoi social, aveva reso noto che qualcosa di vero c’era in quelle insinuazioni, ma le suesono state alla fine mal interpretate: insomma, i due stanno ancora insieme oppure no?hanno deciso quindi di vedersi ed insieme hanno girato dei video ...