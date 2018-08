Resto al Sud | hanno aderito in mille Come i garibaldini che unirono il Mezzogiorno al

Finanziamento delle microimprese - Invitalia lancia la app Resto al Sud : Una App per seguire in tempo reale lo stato di avanzamento di una domanda per ricevere gli incentivi Resto al Sud del governo gestiti da Invitalia. Uno strumento in linea con le esigenze dei giovani ...

"Resto al Sud" - la prima App di un incentivo pubblico : Roma, , askanews, - Per la prima volta un incentivo pubblico dispone di uno strumento digitale che informa in modo diretto e immediato: è una App dedicata agli under 36 che vogliono avviare una ...