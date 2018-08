Regno Unito | tredicenne stuprata e uccisa | accusato il badante della madre

Serie A - ecco lo streaming su Facebook : una gara gratis - ma solo nel Regno Unito : TORINO - La Serie A allarga i suoi confini e abbraccia anche i social network. Da questa stagione almeno una gara del campionato italiano e della Liga infatti saranno trasmesse gratuitamente in ...

La Serie A sbarca su Facebook : nel Regno Unito gratis una gara live ogni weekend : La Serie A sbarca su Facebook nel Regno Unito: Eleven Sports, che detiene i diritti tv del campionato italiano, ha infatti stretto una partnership con Facebook L'articolo La Serie A sbarca su Facebook: nel Regno Unito gratis una gara live ogni weekend è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Londra - la prima mostra di Bansky in un museo del Regno Unito : stencil - tele e dipinti degli esordi : Si terrà fino al 25 agosto la prima mostra nel Regno Unito in un museo di Bansky, l'artista anonimo che da due decenni fa impazzire chiunque ne cerchi l'identità. La mostra alla Lazinc Sackville Gallery di Londra raccoglie i lavori più provocatori dell’esordio. Tra quelli più interessanti esposti "Girl with Balloon" del 2006 e "Love is in the Air" del 2003.Continua a leggere

Stuprata e uccisa da amico di famiglia : Regno Unito sotto choc : Avrebbe stuprato , ucciso e cercato di occultare il cadavere di una ragazza di appena 13 anni. Stephen Nicholson, 24enne di Southampton, nel Regno Unito , è stato arrestato per l'omicidio di Lucy ...

Il sostegno dell'Arabia Saudita fa parte dell'agenda imperialista del Regno Unito - : ... ma è fuori data", ha detto Shakespeare, aggiungendo che "stiamo sostenendo la feccia del mondo arabo e spero che otterremo un cambio di governo che potrebbe fare qualcosa al riguardo". Gruppi di ...

Nel Regno Unito Lidl vuole costruire case e scuole per poter fare nuovi supermercati : Usando una strategia già sperimentata da catene britanniche come Tesco cerca di ottenere i permessi per aprire nuovi punti vendita occupandosi del problema degli alloggi The post Nel Regno Unito Lidl vuole costruire case e scuole per poter fare nuovi supermercati appeared first on Il Post.

Il Regno Unito contro Facebook e social : chi è responsabile delle fake news? - : Facebook è responsabile della disinformazione diffusa via social, tanto quanto chi realizza le fake news '. Questa la conclusione cui è giunta la Commissione DCMS , Digital, Culture, Media and Sport, chiamata da governo del Regno Unito a esprimersi sul ruolo dei social network su casi recenti di manipolazione informativa. Editore o social network? Dopo 18 mesi d'indagini , 61 testimoni ...

Previsioni Meteo Agosto : il Regno Unito si prepara ad un mese di caldo torrido - a rischio il record storico di 38 - 5°C : I termometri saliranno nuovamente oltre i 30°C in questa settimana nel Regno Unito con il record di tutti i tempi di 38,5°C che potrà cadere nell’imminente mese di Agosto. I freddi venti atlantici sono arrivati in Gran Bretagna nello scorso weekend, portando pioggia e temperature più fresche sul Paese. Tuttavia, questa tregua sarà molto breve poiché il caldo soffocante sul continente, dove le temperature stanno raggiungendo i 40°C, sta per far ...

Brexit - Regno Unito e Cina verso un accordo di libero scambio : Si chiude una porta e si apre un portone. L'uscita del Regno Unito dall' Unione europea con l'ormai famosa Brexit non sembra influenzare i rapporti diplomatici e commerciali che Londra ha instaurato ...

Regno Unito - frena la massa monetaria a giugno : Teleborsa, - In calo la massa monetaria della Gran Bretagna, con l'aggregato M4 che riporta, a giugno, un decremento dello 0,1% dopo il +1% del mese precedente. Il dato è pubblicato dalla Bank of ...

Regno Unito - i farmaci a base di cannabis presto diventeranno legali : Entro l’autunno la cannabis medica diventerà legale nel Regno Unito. Ad annunciarlo il segretario di stato Sajid Javid spiegando che la liberalizzazione permetterà ai medici britannici di prescrivere legalmente farmaci derivati dalla pianta entro l'autunno. Altre forme della sostanza rimarranno illegali.Continua a leggere

Tragedia in Regno Unito : 5 persone morte in un incidente tra auto e minibus : L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte su una strada statale di Moray, in Scozia. Lo schianto ha ridotto i due veicoli ad un cumulo di lamiere. Ci sono anche cinque feriti (tra cui un bambini) tutti trasporti negli ospedali della zona.Continua a leggere

Regno Unito : Eurotunnel cancella centinaia di biglietti per il caldo : Eurotunnel, operatore del Tunnel ferroviario sotto la Manica, ha deciso di cancellare centinaia di biglietti giornalieri e notturni per la giornata di oggi: a causa delle elevatissime temperature – riporta il Telegraph – alcune unità dei treni hanno avuto gravi problemi ai sistemi di condizionamento dell’aria. Ieri alcune vetture sono state dichiarate fuori servizio ed hanno richiesto interventi di manutenzione. Oggi è previsto ...