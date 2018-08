Regione Calabria | chiesto rinvio a giudizio per il governatore Oliverio | “Dipendente

Regione Calabria - il Consiglio nomina dipendente nella struttura speciale. Dda : ‘Aiutò figlia a intestarsi società di un boss’ : Da una parte la Direzione distrettuale antimafia lo voleva il carcere. Dall’altra il Consiglio regionale della Calabria lo ha nominato nella struttura speciale del gruppo misto su richiesta del consigliere Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia. La storia è quella di Pasquale Repaci, il padre di Anita, compagna del boss Filippo Chirico, reggente della cosca Libri ed entrambi arrestati martedì nell’operazione “Theorema-Roccaforte” grazie alla ...

Calabria - sanità; Cgil : "Basta con pantomima scontro commissario-Regione" - : Ma la Regione è inadempiente sui Livelli essenziali di assistenza, Lea,, così come opportunamente evidenziato dalla relazione della Banca d'Italia sull'economia della Calabria. Assistere pertanto ...

Dalla Regione Calabria 20 milioni di euro per far ripartire subito i tirocini : ... ma che quando le istituzioni sono in sintonia con il mondo del lavoro e soprattutto con quel mondo di invisibili, quali sono i precari, le cose si possono risolvere attraverso soluzioni concrete e ...

La Regione Calabria alla Summer School Giornate d'Europa : 'La politica di coesione post 2020 ' sarà al centro dell'intervento di Francesco Molica, della Commissione Europea , Dg Politica Regionale e Urbana , in programma il 26 luglio. Lo stesso giorno ...

Calabria prima Regione per lavoro nero - Veneto ultima : lo Stato perde 42 - 6 miliardi : I lavoratori in nero in Italia sono 3,3 milioni e producono 77,3 miliardi di fatturato che sfugge al fisco, secondo quanto stima la Cgia di Mestre. I lavoratori in nero fanno perdere al fisco 42,6 miliardi, cioè oltre...

Alluvione Calabria - indagati per disastro colposo il presidente della Regione Oliverio e il sindaco di Cosenza Occhiuto : Ci sono anche il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, tra gli indagati dell’inchiesta “Flumen Luto” sull’Alluvione che, nel 2015, ha colpito i Comuni di Corigliano e Rossano. In qualità entrambi di ex presidenti della Provincia di Cosenza, i due politici sono indagati per disastro colposo. Secondo l’ipotesi della Procura di Castrovillari, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ...

'Calabria chiama Europa' - focus sui temi salienti della politica e dell'economia che coinvolgono i Paesi dell'Ue e la nostra Regione : Siamo in piena epoca di globalizzazione e, dunque, i Paesi dell'Unione europea non possono fare una politica isolata, occorre unirsi per i grandi temi che riguardano anche i grandi Stati come Cina, ...

Giornata mondiale sclerosi sistemica : Calabria la Regione più malata : “sclerosi sistemica, se ne parla ancora poco” in occasione dell’ottava Giornata mondiale della sclerosi sistemica. Mancano i centri specialistici.

Sviluppo Borghi - Rossi - Regione - : "Si apre una nuova fase in Calabria" : "Tale politica -ha aggiunto l'assessore regionale alla Pianificazione Territoriale e all'Urbanistica - sarà rivolta a valorizzare il territorio sia dal punto di vista dei beni storico-architettonici, ...

Cinghiali - la Codiretti Calabria : “La Regione consenta il prelievo agli agricoltori” : “La strada per contenere la presenza dei Cinghiali, c’è. La presenza invasiva di questi animali è un vero e proprio flagello per l’agricoltura, per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini nonché serbatoio epidemiologico tanto è che la loro presenza costituisce un ostacolo all’eradicazione di alcune infezioni, quali la tubercolosi e brucellosi estremamente pericolose per gli allevamenti zootecnici e per la salute ...

Maltempo in Calabria : la Regione pronta a chiedere lo stato di emergenza : A seguito delle forti piogge e dei conseguenti gravi danni che hanno interessato gran parte della Calabria tra il 16

Maltempo Calabria - la Regione : “Impegnati uomini e mezzi di Calabria Verde” : “Prosegue senza sosta e senza risparmio di energie l’impegno di Calabria Verde che, in collaborazione con la Protezione Civile regionale e con gli altri Corpi dello Stato, in costante contatto con le Prefetture e con il presidente della Regione, Mario Oliverio, che viene continuamente aggiornato sullo svolgimento degli interventi e sull’evolversi della situazione, stanno offrendo un importante supporto ai sindaci e alle ...

Maltempo Calabria - Coldiretti : “La Regione verifichi i danni e lo stato delle colture” : “Negli ultimi giorni l’eccesso di pioggia e le autentiche bombe d’acqua, in particolare nei Comuni di Nicotera e Joppolo nel Vibonese e nel reggino nei Comuni di Scilla, Bagnara Calabra e Reggio Calabria, hanno prodotto danni all’agricoltura e smottamenti ed allagamenti con difficoltà alla viabilità”. E’ quanto si afferma in un comunicato di Coldiretti Calabria. “Sempre di più – sostiene il ...

Regione Calabria - maltempo nel Vibonese : “Necessario attivarsi con urgenza” : “Il consigliere regionale Vincenzo Pasqua (gruppo Misto), ha depositato una mozione per interventi urgenti a favore del territorio di Nicotera a causa delle gravissime condizioni meteorologiche che hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture di quel territorio”. Lo comunica una nota stampa del Consiglio regionale. “In queste ultime ore – scrive Pasqua – il territorio di Nicotera e buona parte del Vibonese, sono oggetto di ...