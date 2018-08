Recensione Auricolari In-Ear con cavo KZ ZSA Gearbest

Recensione Mjyun M1 - gli auricolari wireless low cost che non deludono : Da qualche anno a questa parte, sugli smartphone top di gamma, la presenza del jack audio sta piano piano scomparendo, lasciando spazio a nuove soluzioni che vanno a sostituire i vecchi auricolari e cuffie con filo. Questo sta portando a una rapida diffusione ed evoluzione degli auricolari wireless , con l’uscita sempre più frequente di prodotti davvero […] Recensione Mjyun M1, gli auricolari wireless low cost che non deludono

Nuraphone - metà cuffie e metà auricolari? : la Recensione : Prima o poi saremmo dovuti arrivare a questo punto: quello in cui ognuno avrebbe avuto una cuffia con un proprio profilo per un ascolto personalizzato e specifico. Un suono su misura per il proprio orecchio come se fosse un sarto che prende le misure e ce lo confeziona in base alle nostre caratteristiche uditive. Ciò avviene grazie ad una tecnologia integrata nella cuffia in sinergia con un’app e un algoritmo. È questo il motivo trainante di ...