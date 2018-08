Rebellion svela due nuove modalità per il suo Strange Brigade | Horde Mode e Score Attack

eurogamer

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Se siete fan degli sparatutto in terza persona e siete in attesa di, allora ci sono alcune interessanti novità per voi. Lo sviluppatoreEntertainment, attraverso il sito ufficiale, ha annunciato dueche saranno disponibili nel gioco quando verrà lanciato tra un paio di settimane.La primaè abbastanza semplice e abbastanza normale per gli shooter di oggi: laOrda. Come già visto in altri giochi, questa impegnerà i giocatori contro ondate di nemici.L'altrasu cui i giocatori saranno in grado di mettere le mani, che è sicuramente la più interessante, è chiamata. In questa, i giocatori dovranno uccidere il più rapidamente possibile i nemici per ottenere moltiplicatori, in modo simile a un fighting game. Read more…