Icc - Real Madrid-Roma 2-1 : i giallorossi non brillano. Si salvano Pastore - Florenzi e Kluivert : Kevin Strootman in gol contro il Real Madrid. Epa Troppo Real, soprattutto nel primo tempo, quando Lopetegui per la prima volta in questa International Champions Cup mette dentro un po' tutte le sue ...

Real Madrid-Roma - Di Francesco : 'Difesa disordinata - abbiamo fatto errori grossolani' : 'Non mi è piaciuta la fase difensiva iniziale, hanno lavorato in maniera disordinata e avrei preferito non succedesse, specialmente sul primo gol che ha poi determinato la dinamica della gara. abbiamo ...

Roma Real Madrid 1-2 : Asensio e Bale fulminano i giallorossi : Roma-Real Madrid 1-2 2' Asensio , RM, , 15' Bale , RM, , 83' Strootman , Ro, Roma , 4-3-3, : Olsen , 46' Mirante, ; Florenzi , 63' Karsdorp, , Fazio , 46' Manolas, , Marcano , 63' J. Jesus, , ...

Roma Real Madrid 1-2 : gol e immagini dall'ICC 2018 : Gol e assist per Bale, il migliore in campo. Nella Roma brilla Pastore, bene anche Florenzi 'a tutta fascia'. Una serata che era iniziata con uno stadio 'svuotato' dai fulmini

DIRETTA/ Roma Real Madrid (risultato finale 1-2) streaming video e tv : gol di Strootman nel finale! (ICC 2018) : DIRETTA Roma Real Madrid streaming video e tv: formazioni ufficiali, orario e risultato live della partita amichevole a East Rutherford per la ICC 2018(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 04:16:00 GMT)

ICC - dove vedere Real Madrid-Roma in Tv e in streaming : Ultimo impegno della Roma nell'International Champions Cup 2018: i giallorossi sfideranno il Real Madrid L'articolo ICC, dove vedere Real Madrid-Roma in Tv e in streaming è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.