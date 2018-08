Real Madrid | esodo in atto | ecco quando è nato

Real Madrid - Modric ha incontrato Sanchez : posizioni distanti : Modric si allena col Real Madrid Mentre il mondo Blanco preme perché resti, lui anche ieri mattina ha ribadito con forza la volontà di trasferirsi all'Inter, parlando con i suoi familiari e gli ...

Calciomercato Inter : slitta a domani l'incontro Modric - Real Madrid : Saranno due giorni importanti per il futuro professionale di Luka Modric: ieri 7 agosto il giocatore è ritornato dalle vacanze ed ha incontrato i suoi agenti Vlado Lemic e Pedrag Mijatovic e già da stamattina ha iniziato la preparazione con il Real Madrid, mentre il presidente Perez è negli Stati Uniti con la squadra, impegnata nell'International Champions Cup. domani ci sarà questo atteso faccia a faccia fra il presidente ed il giocatore, solo ...

Calciomercato Real Madrid - se parte Modric chi arriva? In corsa Eriksen - Thiago e Milinkovic-Savic : La premessa è che il condizionale è d'obbligo. Se parte Luka Modric, chi ne raccoglierà l'eredità della maglia numero 10 nel Real Madrid? In Spagna se ne stanno già interrogando e Marca , il giornale ...

Real Madrid - Modric in campo a Valdebebas : primo allenamento per il croato. FOTO : In attesa dell'incontro decisivo con Florentino Perez, cui dovrebbe precedere quello con José Angel Sanchez numero due del club,, Luka Modric è sceso in campo per il primo allenamento dopo il Mondiale ...

ICC - Highlights Real Madrid-Roma 2-1 : Bale-Asensio piegano i giallorossi. Di Francesco : “Disordinati in difesa” -VIDEO- : Highlights Real Madrid-Roma- Finisce 2-1 in favore del Real Madrid il match di ICC contro una Roma ancora leggermente imballata dai carichi di lavoro. Match iniziato leggermente in ritardo, causa maltempo. Partono malino i capitolini subito sotto dopo pochi minuti grazie al gol di Asensio servito alla perfezione da Bale. Raddoppio madrileno targato Bale. Nel […] L'articolo ICC, Highlights Real Madrid-Roma 2-1: Bale-Asensio piegano i ...

Roma-Real Madrid - Di Francesco : 'Siamo stati disordinati - il risultato però lascia il tempo che trova' : ... tutto sommato, consegna a Di Francesco sia elementi positivi che negativi: "Abbiamo giocato contro squadre di altissimo livello e questa forse è la migliore al mondo, con loro non si può sbagliare" ...

Modric - il giorno più lungo : vertice decisivo con il Real Madrid. L'Inter freme : Luka Modric, 32 anni, centrocampista del Real Madrid. Epa È il giorno di Luka Modric. L'Inter freme e aspetta notizie da Madrid: in giornata, probabilmente nel pomeriggio, è previsto il vertice tra il ...

Tempesta di fulmini a New York - MetLife Stadium evacuato prima di Real Madrid-Roma : Il match di ICC è iniziato con trenta minuti di ritardo per le condizioni meteo attorno all'area di New York

Real Madrid-Roma 2-1 : i giallorossi non brillano : Grande Real, piccola Roma. Possesso palla e triangolazioni sono state le chiavi del successo delle merengues (2-1), guidate da un Bale decisivo davanti. Per la Roma, invece, una prova opaca, in particolare nei primi 45’, quando la squadra di Di Francesco ha corso spesso a vuoto, rischiando più volte di subire anche il 3-0. I giallorossi hanno riaperta la partita nel finale. In generale i capitolini sono stati un pò spenti. LEGGI TUTTE LE ...

Icc - Real Madrid-Roma 2-1 : i giallorossi non brillano. Si salvano Pastore - Florenzi e Kluivert : Kevin Strootman in gol contro il Real Madrid. Epa Troppo Real, soprattutto nel primo tempo, quando Lopetegui per la prima volta in questa International Champions Cup mette dentro un po' tutte le sue ...