Rare | nessuna espansione di Sea of Thieves sarà a pagamento

Giustizia : FerRaresi - nessuna minaccia a colleghi parlamentari : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Mi spiace per l’equivoco creato ma non ho mai minacciato nessuno, tantomeno membri del Parlamento di cui faccio parte”. Questo il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi lo ha detto subito, sottolinea una nota, a botta calda, quando è scoppiata la bagarre in Aula, dov’era in discussione il decreto sul Tribunale e la Procura di Bari, per una frase che però in realtà non è ...