Rapina il negozio col coltello | ferita una donna

Rapina negozio in Galleria Umberto e picchia il titolare : 40enne arrestato : Rapina negozio di abbigliamento in Galleria Umberto I: fermato dai carabinieri un 40enne , Mario Lemaire, del Pallonetto, già noto alle forze dell'ordine. Lemaire dovrà rispondere di Rapina impropria ...

Roma - Rapina in un negozio tatuaggi : picchiato il titolare - si cercano 4 uomini : rapina in un negozio di tatuaggi nel tardo pomeriggio di sabato 23 giugno a Roma. Ad entrare in azione quattro uomini, con accento campano, che hanno aggredito il titolare ferendolo alla testa. È ...