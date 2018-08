Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky | trapelano prime indiscrezioni

Ubisoft pubblica la prima immagine della nuova stagione di Rainbow Six Siege : Solo qualche minuto fa, sui profili social di Ubisoft, il publisher ha condiviso la prima immagine della nuova stagione di Rainbow Six Siege, che oltre a renderne ufficiale il nome permette di avere un primo assaggio dei due nuovi operatori che saranno introdotti all'inizio dell'operazione.La stagione 3 dell'Anno 3 di Rainbow Six Siege si chiamerà Grim Sky, e vedrà aggiungersi al roster del gioco due operatori, uno di difesa e uno di attacco, ...

Guida Rainbow Six Siege - come usare al meglio gli Operatori : gli FBI SWAT : Prosegue il nostro viaggio all'interno di Rainbow Six Siege, lo sparatutto tattico sviluppato da Ubisoft e pubblicato sul finire del 2015, ma che negli ultimi tempi ha conosciuto una rinnovata e quasi insperata popolarità. Dopo aver approfondito nella prima puntata della nostra rubrica dedicata al gioco gli aspetti positivi e quelli negativi dei SAS inglesi, questa volta focalizzeremo le nostre attenzioni su uno dei corpi di polizia più ...

Soluzioni drastiche in Rainbow Six Siege per i furbetti - i piani di Ubisoft : Tanti e variegati sono i giocatori che quotidianamente approcciano a Rainbow Six Siege: lo sparatutto tattico targato Ubisoft conta infatti tra le proprie fila milioni e milioni di utenti, che nel corso dei quasi tre anni di permanenza del titolo sul mercato hanno rimpolpato una community quanto mai vasta. Ovviamente in una schiera tanto fitta di giocatori è impossibile non trovare le “pecore nere”, quei personaggi che cercano di trarre ...

Spunta Rainbow Six Patriots in un easter egg di Ghost Recon Wildlands - il gioco mai uscito : Ghost Recon Wildlands nasconde un easter egg dedicato a Rainbow Six Patriots, scovato nel crossover. Non è la prima volta che viene data vita ad una collaborazione tra Ghost Recon Wildlands e un altro titolo di Ubisoft. I giocatori più attenti infatti ricorderanno che già in passato Sam Fisher di Splinter Cell aveva fatto la sua comparsa in Ghost Recon Wildlands con una missione dedicata. Gameinformer solo di recente ha reso noto che è già ...

Gli operatori di Rainbow Six Siege incontrano i Ghost di Ghost Recon Wildlands in Operazione : Archangel : Ubisoft ha rivelato che i mondi di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e Tom Clancy's Rainbow Six Siege si incontreranno in un'esclusiva missione crossover che farà parte di Operazione Speciale 2, il secondo importante update del secondo anno di contenuti post-lancio per Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. In questo evento crossover in due parti, disponibile su tutte le piattaforme da oggi, 24 luglio, i giocatori potranno fare squadra con ...

Rainbow Six Siege incontra Ghost Recon Wildlands in Operazione Archangel : Ubisoft ha rivelato che i mondi di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege si incontreranno in un’esclusiva missione crossover che farà parte di Operazione Speciale 2, il secondo importante update del secondo anno di contenuti post-lancio per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Rainbow Six Siege incontra Ghost Recon Wildlands In questo evento crossover in due parti, disponibile su tutte ...

Patch 2.2 per Rainbow Six Siege oggi 24 luglio - cosa cambia e bilanciamenti : Ubisoft ha annunciato l'uscita di una nuova Patch per Rainbow Six Siege, la 2.2, già uscia in realtà per ora su PC il 23 luglio. Arriva oggi su PS4 e Xbox One. cosa contiene? La Patch prevede principalmente correzioni di errori e modifiche relative al bilanciamento. Vediamo nel dettaglio cosa cambia davvero in Rainbow Six Siege. Modifiche alla dinamica di gioco di Rainbow Six Siege Piazzamento drone avanzato I giocatori avranno ora la ...

Crossover tra Rainbow Six Siege e Ghost Recon Wildlands : video mostra i contenuti : Ghost Recon Wildlands riceverà una serie di contenuti Crossover di Rainbow Six Siege. Tutti i dettagli verranno svelati il prossimo 23 luglio. Intanto è stata proprio Ubisoft ad annunciare la Special Operation 2 di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, che tra pochi giorni porterà nel gioco una nuova modalità PvE chiamata Ghost Mode. In pratica si tratta di un nuovo tema con una missione PvE e due nuove classi PvP. Dopo aver mostrato il trailer ...

Rainbow Six Siege - come usare al meglio gli Operatori : guida ai SAS : Indubbiamente tanta la fama che Rainbow Six Siege è riuscito ad ottenere nell'ultimo anno e mezzo. Dopo un avvio decisamente stentato, che ha visto Ubisoft arrancare tra numerosi bug e imperfezioni, gli sviluppatori hanno finalmente trovato la giusta quadratura e, con l'ausilio di utili weekend di prova gratuiti offerti agli utenti, sono riusciti ad ampliare la community di giocatori raggiungendo cifre decisamente da capogiro. Tanti sono infatti ...

Giocatori vigliacchi in Rainbow Six Siege usano il sistema di ban a proprio vantaggio : Rainbow Six Siege sta facendo i conti con le prime conseguenze legate ai ban pensati per gestire la comunità tossica. Alcuni Giocatori, in maniera piuttosto vigliacca, hanno iniziato infatti a usare il nuovo sistema di ban a proprio vantaggio stando alle prime testimonianze di alcuni utenti di Reddit. Ubisoft da pochi giorni ha lanciato un nuovo sistema di ban con l’obiettivo di gestire la comunità tossica presente in Rainbow Six: Siege. ...

Rainbow Six Siege : alcuni giocatori stanno usando il nuovo sistema di ban a proprio vantaggio : Ubisoft ha da poco implementato un nuovo sistema di ban per gestire la comunità tossica presente in Rainbow Six: Siege. In poche parole tutti coloro che infrangeranno il Codice di Condotta usando linguaggio o contenuti ritenuti illegali, pericolosi, minacciosi, offensivi, osceni, volgari e via discorrendo si ritroveranno bannati.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, questi ban variano da un minimo di mezz'ora a periodi di 2, 7 o 15 ...

Arriva il ban istantaneo in Rainbow Six Siege per linguaggio inappropriato - le reazioni dei giocatori : Rainbow Six Siege punisce gli utenti che usano un linguaggio inappropriato con un ban istantaneo. Ubisoft infatti ha implementato un nuovo sistema di ban in Rainbow Six Siege con lo scopo di gestire tutti gli aspetti tossici presenti nel gioco. Per questo motivo verranno puniti i giocatori che useranno termini offensivi nella chat testuale. Ne avevamo già parlato, oggi 16 luglio è entrato in vigore a pieno titolo. Già lo scorso mese di aprile ...

Partono i ban automatici in Rainbow Six Siege : tolleranza zero sulla chat : Il team di Rainbow Six Siege ha promesso una forte repressione del linguaggio offensivo nella chat di gioco sin da marzo e sembra che stia davvero mettendo in pratica quanto detto. I giocatori hanno già sperimentato il nuovo sistema della chat e postato i risultati in un subreddit di Rainbow Six Siege, testimoniando ban di mezz'ora e due ore se si usa un linguaggio definito "tossico". Non è esattamente chiaro quali (e quante) parole ...

Nuove skin per Rainbow Six Siege Pro League trapelano dai dataminer : Sono trapelate le ultime skin di Rainbow Six Siege Pro League grazie ai dataminer. PCgamesn riporta che la nuova espansione uscirà ad agosto e grazie agli "scavatori di codice" possiamo ammirare le potenziali nbuove skin per Ying, Dokkaebi, Vigil, and Zofia nel file di gioco dell'ultima build. Potete ammirarli in basso, qui invece tutte le immagini, anche delle armi. Ricordiamo che Ubisoft rilascia una nuova serie di skin Pro League per ...