Rai | per la presidenza spunta il nome di Antonio Di Bella

“Programma cancellato”. Fan in rivolta contro la Rai : “Troppo bello per fermarlo” : Un fulmine a ciel sereno che ha mandato su tutte le furie i fan che, immediatamente, hanno fatto sentire tutto il loro disappunto in rete. A dare la notizia è stato il regista Lucio Pellegrini che non ha potuto far altro che annunciare il taglio previsto dalla Rai. “No, non ci sarà la quarta stagione di Tutto può succedere e spiace anche a noi”. Una decisione, probabilmente, dovuta al fatto che la terza stagione ha segnato un netto ...

Superquark Natura - spin-off sui predatori nella seconda serata di Rai 1 : Dopo la novità di Superquark Musica, la seconda serata del mercoledì resta ad appannaggio del programma di Piero Angela con Superquark Natura, ciclo di quattro puntate dedicate alla 'caccia' al via questa sera, mercoledì 8 agosto, alle 23.45 su Rai 1.A firmare i 4 speciali ci pensa la BBC, già protagonista del prime time con la seconda serie di Blu Planet: un marchio di qualità per l'offerta di Rai 1 che può contare su un dispiegamento di ...

Rai - la Vigilanza pressa il CdA : «Indicare un nuovo Presidente». Delibera attesa per oggi : Alberto Barachini, Presidente Vigilanza Rai A Viale Mazzini urgono decisioni. La nomina del nuovo Presidente Rai, non a caso, è il primo punto che il CdA del servizio pubblico affronterà nella seduta fissata per oggi alle ore 16. La risoluzione dell’impasse che dura da giorni sulla candidatura di Marcello Foa è improrogabile, anche e soprattutto dopo la lettera con cui ieri la Vigilanza ha sollecitato il CdA sulla nomina di un nuovo ...

Rainbow Six Siege : Primi dettagli sull’Operazione Grim Sky : Ubisoft annuncia ufficialmente l’arrivo dell’Operazione Grim Sky in Rainbow Six Siege, per inaugurare la Stagione 3 dell’anno 3 con reveal completo durante il Six Major di Parigi, a seguire i Primi dettagli. Operazione Grim Sky: I Primi dettagli diffusi da Ubisoft Operation Grim Sky includerà due nuovi operatori e la rivisitazione della mappa Base di Hereford. Il primo operatore è un difensore britannico, ...

Superquark 8 agosto 2018 : Piero Angela sulle nuove tecniche anti-tumore - anticipazioni Rai 1 : Infine con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica "la scienza in cucina" , si parlerà di Fast food e di obesità infantile. Superquark 2018: nuove cure contro i tumori Come funziona la ...

PORDENONE - OPERaiO INTERINALE MUORE IN CEMENTIFICIO : ERA IL PRIMO GIORNO DI LAVORO/ Da chiarire le cause : PORDENONE, OPERAIO INTERINALE MUORE in CEMENTIFICIO: era il PRIMO GIORNO di LAVORO per Donato Maggi, 37enne morto folgorato in una struttura di proprietà della Buzzi Unicem(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:09:00 GMT)

Governo M5s-Lega : Rai - Grandi Opere e vincoli europei : i tre tavoli di gioco che anticipano la gara interna sulla manovra : Tre tavoli, ciascun giocatore con la propria strategia, cercando di far rimanere il confronto serrato, sì, ma solo fuori dai riflettori. Come dice uno dei due giocatori seduti ai tavoli, Matteo Salvini, uno dei due vicepremier-portabandiera: “Le polemiche con il M5s? Mi diverto a leggerle sui giornali”. “La Tav? Non farà cadere il Governo” rassicura mentre parla a una festa della Lega, ironicamente ad Arcore. E il ...

Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky - trapelano prime indiscrezioni : La terza stagione di Rainbow Six Siege è stata indubbiamente innovativa sotto numerosi punti di vista. L'inizio dell'anno ha infatti visto l'esordio all'interno dello sparatutto tattico targato Ubisoft della modalità PvE, mentre il prosieguo dell'anno ha portato al cospetto della folta community di giocatori gli attesi due nuovi operatori, gli italiani Alibi e Maestro. Abilità uniche assolutamente particolari quelle in possesso dei due agenti ...

Superquark Natura - spin-off sui predatori per la seconda serata di Rai 1 : Dopo la novità di Superquark Musica, la seconda serata del mercoledì resta ad appannaggio del programma di Piero Angela con Superquark Natura, ciclo di quattro puntate dedicate alla 'caccia' al via questa sera, mercoledì 8 agosto, alle 23.45 su Rai 1.prosegui la letturaSuperquark Natura, spin-off sui predatori per la seconda serata di Rai 1 pubblicato su TVBlog.it 08 agosto 2018 08:00.

Presidenza Rai - il piano di Salvini : ricucire con Berlusconi per sciogliere il nodo dopo la pausa estiva : Risolto anche questo problema, toccherebbe all'azionista, cioè al ministro dell'Economia, indicare un successore del consigliere anziano. Il fatto è che Giovanni Tria, per quanto lo descrivano «...

Ciclismo - Doppio colpo di mercato per la BahRain Merida : due tedeschi nel team dello Squalo : Sieberg, invece più esperto, ha iniziato la sua carriera nel 2005 ed è uno dei migliori leader al mondo per gli sprint. Grandi le ambizioni del team su di lui riguardo la condivisione della sua ...

Ciclismo – Doppio colpo di mercato per la BahRain Merida : due tedeschi nel team dello Squalo : Due nuovi acquisti per la Bahrain Merida: il team di Vincenzo Nibali ingaggia due corridori tedeschi per le prossime due stagioni Mentre Vincenzo Nibali recupera dal suo infortunio procuratosi durante il Tour de France 2018, che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, il suo team, la Bahrain Merida, lavora per rafforzare la squadra. Ufficializzato oggi un Doppio colpo di mercato: la squadra di Nibali ha infatti ingaggiato ...

Pordenone - opeRaio muore in cementificio : 20.21 Un operaio di 37 anni è stato trovato senza vita in un cementificio a Fanna (Pordenone). In base ai primi accertamenti svolti dai carabinieri sarebbe morto folgorato. Mentre eseguiva lavori di manutenzione l'uomo avrebbe toccato,forse inavvertitamente, alcuni quadri elettrici. L'autopsia dovrà chiarire definitivamente le cause della morte. La vittima era al primo giorno di lavoro nel cementificio, assunto come interinale da un'agenzia ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Tortu in finale nei 100 metri! ORO QUADARELLA! Argenti per Tocci e BRaidot - bronzo Zofkova. Italia pazzesca! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...