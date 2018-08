Rai | nulla di fatto al Cda | Laganà non passa come presidente Nuovo rinvio

Nulla di fatto : il Cda della Rai rinvia alla prossima riunione l'elezione del Presidente : Nulla di fatto: il consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi oggi pomeriggio a viale Mazzini, ha rimandato l'elezione del Presidente al prossimo incontro. E' quanto si apprende da fonti. Il consiglio ha discusso nuovamente la situazione venuta si a creare dopo il voto della Commissione parlamentare di Vigilanza. Nel corso della riunione, su proposta della consigliera Rita Borioni, è stata votata la candidatura a Presidente del ...

Tina Cipollari / "Mio figlio tronista? Non ci vedrei nulla di male - ma..." (Furore - Rai 2) : Tina Cipollari fra poche ore sarà tra le concorrenti della squadra delle ragazze di Furore. Ecco cosa ha raccontato del suo ruolo di madre e delle tante preoccupazioni che ogni giorno...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:41:00 GMT)

Diretta/ Portogallo Italia Under 19 (risultato live 1-2) streaming video Rai : Scamacca annulla il pareggio! : Diretta Portogallo Italia Under 19, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della seconda partita che gli azzurrini giocano agli Europei di categoria(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:58:00 GMT)

F1 – Raikkonen - il Mondiale e la lite Ferrari-Mercedes : “non sono per nulla interessato” : Le sensazioni di Kimi Raikkonen alla vigilia del Gp di Germania: il finlandese non si ritiene fuori dai giochi Tutto pronto ad Hockenheim per il Gp di Germania, undicesimo appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti hanno incontrato oggi la stampa, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla gara tedesca. Reduce dal terzo posto di Silverstone, Kimi Raikkonen non si ritiene fuori dalla lotta per il titolo: “non so ...

Salta il vertice nomine di Cdp e Rai - Salvini : «Io non ne sapevo nulla» : L’Assemblea degli azionisti rinvia al 24 luglio la nomina del nuovo cda di Cassa depositi e prestiti

NOMINE Rai/ Su consiglieri e Barachini la battaglia per posti che non contano nulla : NOMINE Rai: sono stati scelti 4 consiglieri da Camera e Senato, oltre al Presidente della Commissione vigilanza: l'ex Mediaset Alberto Brachini. Il commento di YODA(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:12:00 GMT)NOMINE RAI/ M5s al voto sul cda, mentre la Lega punta ai tg regionali, di YodaSFOOTING/ Omaggio ai Mondiali di Russia con... "I Tacchetti" di Gol Yardo, dei Comicastri

[L'inchiesta] Il capotreno candidato alla guida della nuova Rai. Benvenuti nel guazzabuglio di viale Mazzini - dove la Lega non conta nulla e ... : ... il ministero dell'Economia, . Avrà un'autonomia di spesa sui contratti da stipulare pari a 10 milioni di euro. Non solo, in base all'attuale norma il suo compenso dovrà essere equiparato a quello di ...

Scomparsa nel nulla - Rai 2/ Quando sparisce tua figlia : il film con Miranda Raison (oggi - 17 giugno 2018) : Scomparsa nel nulla, il film thriller in onda su Rai 2 oggi, domenica 17 giugno 2018. Nel cast: Miranda Raison e Emmett J. Scanlan, alla regia Tamar Halpern. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:18:00 GMT)

SCOMPARSA NEL NULLA - Rai 2/ Info streaming del film con Miranda Raison (oggi - 17 giugno 2018) : SCOMPARSA nel NULLA, il film thriller in onda su Rai 2 oggi, domenica 17 giugno 2018. Nel cast: Miranda Raison e Emmett J. Scanlan, alla regia Tamar Halpern. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:38:00 GMT)

Scomparsa nel nulla - la trama del film su Rai 2 con Miranda Raison (oggi - 17 giugno 2018) : Scomparsa nel nulla, il film thriller in onda su Rai 2 oggi, domenica 17 giugno 2018. Nel cast: Miranda Raison e Emmett J. Scanlan, alla regia Tamar Halpern. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:06:00 GMT)

SCOMPARSA NEL NULLA/ Su Rai 2 il film con Miranda Raison (oggi - 17 giugno 2018) : SCOMPARSA nel NULLA, il film thriller in onda su Rai 2 oggi, domenica 17 giugno 2018. Nel cast: Miranda Raison e Emmett J. Scanlan, alla regia Tamar Halpern. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:59:00 GMT)

F1 - Raikkonen sicuro : “il circuito di Montreal sarà una prova importante per tutti. Sexygate? Nulla da dire” : Kimi Raikkonen ha parlato del prossimo Gp del Canada, sottolineando come si tratti di un banco di prova importante per tutti. Niente da dire invece sul sexygate Niente da dire sul sexygate, più loquace per quanto riguarda le caratteristiche del circuito che ospiterà domenica il Gp del Canada. Kimi Raikkonen si prepara al settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, lo fa con uno spirito ovviamente diverso visto quanto successo nelle ultime ...

Saverio Raimondo a Blogo : "In tv italiana nulla di divertente - io censurato a CCN sul Papa ma non urlo allo scandalo" : Venerdì 8 giugno su Comedy Central, il canale di Viacom Italia dedicato all'intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 124, andrà in onda l'ultima puntata della quarta stagione di CCN (Comedy Central News). Lo stand up comedian Saverio Raimondo ai microfoni di Blogo ha presentato così l'appuntamento di domani sera, nel quale sarà mandata in onda anche l'intervista impossibile al Presidente della Repubblica Sergio ...