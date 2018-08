Rai | la Vigilanza pressa il CdA | «Indicare un nuovo Presidente» Delibera attesa per oggi

La Vigilanza avvisa il Cda Rai. Lettera di Barachini : prima il presidente e poi le nomine. Sul nome ancora stallo : La commissione Vigilanza della Rai salva 90º minuto e 'Un posto al sole' ma mette in guardia il Cda Rai e l'amministratore delegato dal procedere alle nomine dei direttori di rete, di canale e di testata. A sette giorni dalla mancata ratifica di Marcello Foa alla presidenza della radio televisione italiana, batte un colpo la commissione bicamerale presieduta da Alberto Barachini (Fi) indicando all'organo collegiale di viale Mazzini il ...

Rai : La Vigilanza scrive al CDA affinchè faccia il nome di un nuovo Presidente : La Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, riunita questa mattina a Palazzo San Macuto, ha deciso all'unanimità di inviare una lettera ultimativa al CDA della televisione pubblica. Nella missiva si chiede urgentemente all'organo collegiale che guida la televisione pubblica di fare il nome di un nuovo Presidente, dopo la bocciatura del candidato Marcello Foa. Ora la palla passa al Consiglio Rai che si riunirà domani pomeriggio ...

Rai - il Pd : la Vigilanza faccia ricorso alla Consulta : La commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai deve sollevare conflitto di attribuzione con il Cda di Viale Mazzini sulla vicenda di Marcello Foa. Lo chiede il Pd, per bocca di Michele Anzaldi, ...

Dl dignità - Rotta (Pd) attacca su caso Foa : “Figlio assunto per la propaganda di Salvini - il padre bocciato da vigilanza Rai” : Scontro in Aula, durante l’esame del decreto dignità, tra la maggioranza M5s-Lega e il Pd, con il caso Rai e le polemiche su Foa sullo sfondo. “Ma quale dignità e giustizia sociale? Qui parliamo di gioco d’azzardo e gioco del lotto: e allora viene da chiedersi quale terno al lotto abbia preso la famiglia Foa, con il figlio assunto per la propaganda per Salvini e il padre bocciato come presidente dalla vigilanza ...

Rai - Fi non vota e Foa non passa in vigilanza. Berlusconi chiude a Salvini : 'Non si può riproporlo' : Forza Italia, con Pd e Leu, non partecipa al voto e ilgiornalista non raggiunge i 27 voti necessari per diventare presidente dell'azienda. Il segretario del Carroccio insiste su Foa -

Rai - voto in Vigilanza : Marcello Foa bocciato<br>Ma Salvini insiste : "Forza Italia lo sostenga" : 15.10 - "Correttamente Foa ha detto che si rimette al suo azionista: è stato indicato dal ministero dell'Economia. Il parere che darò sarà di riconfermarlo, per poi offrire un'informazione a tutti e per tutti" spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini che precisa di riconfermare la sua fiducia in Marcello Foa. Salvini spera che "trattandosi di una persona libera, abbia il sostegno di tutto il centrodestra" cioè anche di Forza Italia ...