Rai | la candidatura di Laganà a presidente bocciata dal Cda

La candidatura Laganà a presidente bocciata dal cda Rai : Roma, 8 ago., askanews, - 'Il consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi oggi, ha discusso nuovamente la situazione venutasi a creare dopo il voto della Commissione parlamentare di Vigilanza. ...

Rai - il cda boccia la candidatura di Laganà alla presidenza. Foa 'Tutto rinviato a settembre - intanto coordino' : ROMA. Nessuno si aspettava una svolta, nell'impasse che blocca la Rai per il braccio di ferro voluto dalla Lega sul nome di Marcello Foa come presidente. E in effetti la soluzione non è arrivata nel ...

Rai - il cda boccia candidatura di Laganà alla presidenza. Foa 'Tutto rinviato a settembre - intanto coordino' : ROMA. Nessuno si aspettava una svolta, nell'impasse che blocca la Rai per il braccio di ferro voluto dalla Lega sul nome di Marcello Foa come presidente. E in effetti la soluzione non è arrivata nel ...

Le Kardashian Jenner stanno assumendo e vorRai mandare la tua candidatura : Rispolvera il CV The post Le Kardashian Jenner stanno assumendo e vorrai mandare la tua candidatura appeared first on News Mtv Italia.

Minoli e Santoro formalizzano la candidatura a consigliere Rai : Tra le donne l'ex assessore alla Cultura del Comune di Roma Flavia Barca , che è stata anche direttore scientifico dell'Istituto di Economia dei media, e la docente universitaria Mihaela Gavrila. Cda ...