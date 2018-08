Rai | il cda boccia la candidatura di Laganà alla presidenza Foa ' Tutto rinviato a

Cda Rai boccia Laganà presidente : Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi, ha discusso nuovamente la situazione venutasi a creare dopo il voto della Commissione parlamentare di Vigilanza. Nel corso della riunione, su ...

Rai - Laganà non passa come presidente : due consiglieri lasciano riunione in segno di dissenso. Cda rinvia la decisione : Alla fine hanno scelto di non decidere. O meglio: non hanno potuto decidere per mancanza di una maggioranza che indicasse un nuovo presidente della Rai. Il consiglio di amministrazione di viale Mazzini ha discusso nuovamente la situazione venutasi a creare dopo il voto contrario della Commissione parlamentare di Vigilanza alla ratifica necessaria – e vincolante – dell’elezione da parte dello stesso cda di Marcello Foa. Solo ...

Cda Rai : Via libera agli highlights di 90 minuto e a Un posto al sole. Bocciato Laganà Presidente : Si è chiusa con un nulla di fatto sul fronte Presidente, ma con l'approvazione dei contratti relativi agli highlights di 90 minuto e alla soap opera di Rai3 Un posto al sole la seduta di oggi mercoledì 8 agosto del Consiglio di Amministrazione della Rai.E' questo quello che apprende in questi minuti TvBlog. La seduta è stata presieduta da Marcello Foa nella qualità di consigliere anziano. E' stato messo ai voti il consigliere Rodolfo ...

