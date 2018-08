Rai | Fico | serve nuovo voto e presidente a tutti gli effetti

Rai - il cda convocato per mercoledì. Pd : “Fico e Casellati difendano il Parlamento. Il governo non insista su Foa” : A una settimana dal no della Vigilanza alla nomina di Marcello Foa come presidente della Rai, il nodo resta irrisolto e le opposizioni tornano ad attaccare il governo gialloverde chiedendo che individui un altro nome. I capigruppo Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci hanno incontrato i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati per chiedere “di intervenire a difesa del Parlamento, della Camera e del Senato e ...

M5s ripresenta proposta Fico di riforma della Rai : Roma, 6 ago., askanews, - 'Abbiamo sempre sostenuto che la politica debba rimanere fuori dalla Rai. Per questo motivo depositiamo una proposta di legge già presentata dal presidente Fico nella scorsa legislatura, perché oggi come ieri, crediamo che i ...

Rai : Capigruppo Pd incontrano Fico e Casellati : I presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati incontreranno nel pomeriggio, a quanto si apprende, i Capigruppo Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci. L'incontro era stato ...

Rai - Pd chiede incontro Fico e Casellati : 18.16 "Vi chiediamo di volerci concedere un incontro congiunto prima della prossima seduta del Cda Rai, in modo da potervi illustrare compiutamente i nostri fondati motivi di seria preoccupazione". Così in una lettera che i Capigruppo del Pd alla Camera e al Senato Graziano Delrio ed Andrea Marcucci hanno mandato ai presidenti Fico e Casellati sulla vicenda della presidenza della Rai. "Nel rispetto del vostro ruolo e dei doveri che ne ...

Nomine Rai - Meloni “sì Marcello Foa presidente”/ Domani voto Cda - FI verso No : Fico “questa legge non va bene” : Nomine Rai, Domani voto in Cda: Meloni, "sì a Marcello Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Rai - Fico : “Nomine? Questa legge non mi piace ma qualsiasi governo si sarebbe mosso nello stesso modo” : “Nomine Rai? La legge votata in Parlamento dall’ex presidente del Consiglio non mi piace. E’ una legge che assoggetta la Rai al governo”. Così, ai microfoni di Radio Radicale, si pronuncia il presidente della Camera Roberto Fico, a margine di una tavola rotonda a Montecitorio sull’acqua pubblica. E spiega: “Se amministratore delegato e presidente della Rai sono scelti dal governo, allora è un modo di ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel vola anche nella FP3 davanti a Bottas e Raikkonen - Hamilton e Red Bull in difficoltà : Sebastian Vettel è risultato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018. Sul tracciato dell’Hungaroring, con temperature di poco sotto i 30°, ed oltre il 50° per quanto riguarda l’asfalto, il tedesco ha chiuso il turno con il tempo di 1:16.170, distanziando Valtteri Bottas (Mercedes) di 59 millesimi. Il finlandese è sembrato l’unico reale avversario del ferrarista in ...

Livorno : soccorso un gruppo di escursionisti in difficoltà a CapRaia : La Guardia costiera di Livorno, in collaborazione con il personale della Svs, è dovuta intervenire per evitare il peggio ad un gruppo di 6 turisti trovatisi in difficoltà durante un’escursione all’isola di Capraia nel fine settimana. La comitiva, 4 donne e 2 uomini, tra i 30 ed i 50 anni, provenienti da Montecatini Terme (Pistoia), arrivata in nave qualche giorno prima per una breve vacanza in campeggio, hanno lanciato ...

Nel primo tRailer de I Medici – Lorenzo Il Magnifico il nuovo protagonista Daniel Sharman (video) : "In ogni momento della mia vita ho cercato di fare la cosa giusta, perché del doman non v'è certezza": il primo trailer de I Medici - Lorenzo Il Magnifico, seconda stagione della serie che ha debuttato su Rai1 e nel mondo nel 2016, si apre così, con la voce fuori campo del protagonista che recita la sua celebre Canzona di Bacco (Il Trionfo di Bacco e Arianna), il canto carnascialesco da lui composto. Il nuovo volto del sequel de I Medici si ...

Rai : Fico - cambiare legge e via Vigilanza : ANSA, - ROMA, 19 LUG - "Sono convinto che questa legge vada cambiata. E' sbagliato che il governo nomini due Consiglieri e l'amministratore delegato. Io avevo proposto un'altra legge che levava le ...

Rai : Fico - cambiare legge e via Vigilanza : ANSA, - ROMA, 19 LUG - "Sono convinto che questa legge vada cambiata. E' sbagliato che il governo nomini due Consiglieri e l'amministratore delegato. Io avevo proposto un'altra legge che levava le ...

Fico : vendere reti Rai? Prima la legge su conflitto di interessi : Roma, 13 lug., askanews, - L'elezione dei consiglieri di amministrazione della Rai, una parte dei quali verrà scelta dalle due Camere 'costituisce un'opportunità. Si possono premiare competenza, ...

Fico : "CdA Rai - banco prova legislatura" : 21.33 "La Rai è la principale industria culturale del Paese e svolge un prezioso ruolo di servizio pubblico. Competenza, indipendenza e capacità di visione e progettazione del servizio pubblico dovranno essere i fari che guideranno la scelta dei componenti del futuro Consiglio di Amministrazione". Lo afferma il presidente della Camera, Fico, su Fb. "Credo sia un momento molto importante per la democrazia e, come ho già avuto modo di ...

Rai : Fico - scelta Cda sarà banco prova legislatura : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Un piccolo aggiornamento dopo la riunione dei capigruppo, in cui abbiamo fissato il calendario dei lavori della Camera per le prossime settimane. Come sapete, il Parlamento dovrà eleggere quattro membri del nuovo consiglio di amministrazione della Rai. Due saranno scelti dalla Camera e due dal Senato (mentre due sono scelti dal Governo e un settimo è eletto dai dipendenti dell’azienda). La votazione ...