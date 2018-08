Rai | dopo Marcello Foa silurano un altro candidato | bocciato Riccardo Laganà

Rai - Laganà si candida. Bocciato Presidente dopo la pausa estiva : Rai, confermata l'anticipazione di Affaritaliani.it. Non è stato ancora eletto il Presidente (Bocciato Laganà) e quindi rimane Marcello Foa come facente funzioni in qualità di consigliere anziano Segui su affaritaliani.it

Presidenza Rai - il piano di Salvini : ricucire con Berlusconi per sciogliere il nodo dopo la pausa estiva : Risolto anche questo problema, toccherebbe all'azionista, cioè al ministro dell'Economia, indicare un successore del consigliere anziano. Il fatto è che Giovanni Tria, per quanto lo descrivano «...

Formula 1 - Red Bull : per il dopo-Ricciardo spunta anche Raikkonen (RUMORS) : È ufficialmente terminato, dopo due stagioni in Toro Rosso 2011-2013 e ben quattro in Red Bull 2014-2018, il lungo matrimonio tra Daniel Ricciardo e l'universo del team anglo-austriaco. Proprio in questi giorni, infatti, il pilota australiano ha annunciato il suo passaggio alla Renault, a partire dal campionato del 2019 di Formula 1, un accordo biennale che il driver stesso ha definito come una delle decisioni più difficili da prendere nella mia ...

Ciclismo - BahRain-Merida infuriata con il Tour de France : mossa a sorpresa dopo il caso Nibali : Il team di Vincenzo Nibali sta analizzando la dinamica dell’incidente occorso allo Squalo sull’Alpe d’Huez, valutando la possibilità di adire le vie legali Nervi tesissimi tra la Bahrain-Merida e gli organizzatori del Tour de France, la squadra araba infatti ha intenzione di adire le vie legali per avere un risarcimento dopo l’incidente che ha coinvolto Nibali sull’Alpe d’Huez. Una caduta costata cara ...

Italia Sì - Rita Dalla Chiesa torna in Rai dopo la delusione di Mediaset : Italia Sì, il nuovo contenitore del sabato pomeriggio di Rai 1 condotto da Marco Liorni, avrà come ospite fissa Rita Dalla Chiesa, reduce dal suo Ieri Oggi Italiani

Macerata : sei mesi dopo - il Raid di TRaini incombe ancora sulla città : Era la mattina del 3 febbraio quando a Macerata il 'lupo' Luca Traini faceva scattare il suo raid contro tutte le persone di colore che incrociava...

Rai - Cda : a domani dopo stop per Foa : 15.58 Il Cda della Rai ha preso atto dello stop della Commissione di Vigilanza alla nomina di Marcello Foa presidente e ha aggiornato la discussione a domani.

Strage di Bologna 38 anni dopo : programmazione dedicata sui canali Rai : Strage di Bologna Trentotto anni trascorsi tra depistaggi, segreti e processi. La Strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, è una ferita ancora aperta nella storia italiana. Gli esecutori materiali dell’attentato, che provocò 85 morti e oltre 200 i feriti, sono stati condannati ma all’appello mancano ancora i mandanti e i nomi di tutti i depistatori. Nel giorno in cui ne ricorre l’anniversario, la Rai ricorderà il ...

GIAMPAOLO ROSSI CANDIDATO PRESIDENTE Rai dopo FOA?/ Sovranista - insultò Saviano : “è Vermilinguo” : Chi è GIAMPAOLO ROSSI, il possibile nuovo PRESIDENTE della Rai: dagli attacchi a Mattarella e Saviano passando per la stima nei confronti di Marcello Foa(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 10:20:00 GMT)

Carlotta Mantovan riparte in Rai dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi : Sarà di nuovo in tv Carlotta Mantovan. dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi per la moglie si aprono le porte

Marcello Foa - Giorgia Meloni smaschera le balle di Renzi : 'Dopo quel che ha fatto alla Rai - voto lui' : alla conta per il voto in Commissione di Vigilanza Rai sull'elezione di Marcello Foa alla presidenza della Rai si aggiunge anche Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha rotto gli indugi sul giornalista ...

Insatiable è il nuovo Tredici tra le accuse di “body-shaming” e le petizioni per la cancellazione dopo lo sconvolgente tRailer : Si tratta solo di un'esagerazione o si vuole solo evitare un nuovo effetto Tredici? Le domande nel caso di Insatiable sono d'obbligo mentre le polemiche già si sprecano. dopo il rilascio del trailer dello scorso giovedì, la commedia dark con Debby Ryan è stata presa di mira dalle associazioni e dagli "adulti" che hanno messo insieme una petizione su Change.org per richiedere la cancellazione della serie ancora prima della sua messa in onda e ...

F1 – Felicità per Hamilton - rimpianti per Vettel e rammarico per Raikkonen : le prime impressioni dei piloti dopo il Gp d’Ungheria : Hamilton, Vettel e Raikkonen intervistati a brucia pelo subito dopo il Gp d’Ungheria: ecco le impressioni dei primi tre piloti sul traguardo dell’Hungaroring Lewis Hamilton gestisce il passo nel Gp d’Ungheria e si consacra vincitore del dodicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Il britannico si porta a +24 dal diretto rivale in classifica piloti, Sebastian Vettel, che giunge secondo sul traguardo ...

Dopo Tav e nomine Rai - sul governo la tegola Ilva : il Sindaco di Taranto diserterà il vertice : Teleborsa, - Dopo i malumori per le nomine Rai e le polemiche sulla Tav, governo alle prese anche con la tegola "Ilva". Il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha annunciato che non sarà presente al ...