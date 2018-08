Rai | Di Maio | «Finché manca intesa non c' è presidente»

Di Maio : 'Senza intesa larga non c'è presidente Rai'. Il Pd : 'A rischio 90° minuto e Un posto al sole' : Fabrizio Salini? Non lo conoscevamo fino a 15 giorni prima di nominarlo, quindi non si può dire che l'Ad della Rai sia una persona legata alla politica'. Al tempo stesso, però, il ministro del Lavoro ...

Rai - il piano b di Luigi Di Maio : un altro incarico per Marcello Foa : Cominciano a vacillare i grillini sulla strategia di Matteo Salvini per la nomina di Marcello Foa presidente della Rai. Uno stallo che rischia di minare la loro promessa di rivoluzionare Viale Mazzini.

Presidenza Rai - Salvini attendista - ma il «collega» Di Maio vuole un'altra soluzione - : ... perché la prima azienda culturale del Paese deve riprendere a funzionare sotto le insegne gialloverdi e deve avere, ripetono i grillini, «un presidente autonomo dalla politica». I Cinque Stelle ...

