Rai | confermato lo scoop di Affari Il cda non elegge il presidente

Massimo Giletti - confermato a La7 - languisce solo per la Rai : «E’ la mia casa - ci penso sempre» : Massimo Giletti Ma Massimo Giletti è contento di stare a La7 o vive la sua esperienza terzopolista come un ripiego forzato? La domanda sorge facile facile, anche perché la posizione del conduttore sta diventando persino imbarazzante. Per l’editore Urbano Cairo, ovviamente. Ad ogni intervista che rilascia, infatti, il riccioluto presentatore di Non è L’Arena non perde l’occasione di ribadire il proprio rammarico per non essere ...

Cda Rai - Salvini : "Avanti con Foa" Confermato lo scoop di Affari : Matteo Salvini, confermando quanto ha scritto questa mattina Affaritaliani.it, riconferma la fiducia a Marcello Foa: "Correttamente ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell'Economia, dal Governo... Segui su Affaritaliani.it

Anticipazioni Palinsesti Rai-Mediaset 2018/19 : debutto di Chiambretti - confermato Bonolis : Presentati ufficialmente i nuovi Palinsesti Rai-Mediaset per la prossima stagione televisiva 2018-2019. Tante le novità che bollono in pentola e che vedremo in onda dal prossimo settembre. In particolar modo sulla tv di Stato spicca il ritorno di Mara Venier alla guida di Domenica In, ma anche l'arrivo di Alberto Angela al sabato sera e il ritorno di Portobello con la Clerici. Sulle reti Mediaset, invece, confermato il ritorno di Scherzi a parte ...

Fortuna - confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo : Fortuna, confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo Fortuna, confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo Continua a leggere L'articolo Fortuna, confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo proviene da NewsGo.

Fortuna Loffredo - violenza sessuale e omicidio : confermato in Appello l’ergastolo a Raimondo Caputo : È ancora ergastolo per Raimondo Caputo. La terza Corte d’Assise di Appello di Napoli, presieduta da Vincenzo Mastursi, ha confermato la condanna al fine pena mai per ‘Titò‘ anche nel secondo grado di giudizio del processo che lo vede imputato insieme alla sua ex convivente Marianna Fabozzi. Lui accusato di aver violentato e ucciso Fortuna Loffredo, la bimba di sei anni scaraventata dal terrazzo dell’ottavo piano del palazzo dove abitava, ...

Fortuna - confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo : Fortuna, confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo Fortuna, confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo Continua a leggere L'articolo Fortuna, confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo proviene da NewsGo.