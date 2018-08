Rai | cda non elegge il presidenteAvanti Foa | consigliere anziano

Oggi nuova riunione del cda Rai : La commissione di Vigilanza ha invitato il consiglio di amministrazione a scegliere il nome di un presidente, come previsto dalla legge -

Salini : Cda Rai di domani ha odg nomina del Presidente : Roma, 7 ago., askanews, - IlCda Rai convocato per domani ha come primo punto all'ordine del giorno la 'nomina del Presidente e adempimenti correlati'. È quanto scrive l'Amministratore delegato ...

La Vigilanza avvisa il Cda Rai. Lettera di Barachini : prima il presidente e poi le nomine. Sul nome ancora stallo : La commissione Vigilanza della Rai salva 90º minuto e 'Un posto al sole' ma mette in guardia il Cda Rai e l'amministratore delegato dal procedere alle nomine dei direttori di rete, di canale e di testata. A sette giorni dalla mancata ratifica di Marcello Foa alla presidenza della radio televisione italiana, batte un colpo la commissione bicamerale presieduta da Alberto Barachini (Fi) indicando all'organo collegiale di viale Mazzini il ...

Rai - Di Maio : “Per presidente serve intesa tra gruppi - Cda pienamente operativo”. Pd : “Falso - è totalmente bloccato” : Indicare un nuovo nome per la presidenza allo scopo di superare lo stallo seguito alla bocciatura di Marcello Foa, ma astenersi dal procedere alle altre nomine. E’ l’indicazione inviata tramite lettera dall’ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza Rai, riunitosi stamattina, al Consiglio di amministrazione di viale Mazzini. La missiva contiene “i pareri legali degli avvocati Bruno Del Vecchio e Luigi ...

La Commissione di vigilanza Rai ha inviato una lettera al Cda della Rai chiedendo la nomina di un nuovo presidente : La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai ha inviato oggi una lettera al Consiglio d’amministrazione della Rai in cui chiede che il Cda «si pronunci sulla scelta di un nuovo presidente». A luglio, il Cda aveva eletto presidente il giornalista The post La Commissione di vigilanza Rai ha inviato una lettera al Cda della Rai chiedendo la nomina di un nuovo presidente appeared first on Il Post.

Rai - Cda convocato per mercoledì : per ora nessuna nomina : E' stato convocato per mercoledì alle 16 il prossimo Consiglio di amministrazione della Rai. All'ordine del giorno ci sarebbero soltanto il contratto per una trasmissione e per gli highlight del ...

Rai - il cda convocato per mercoledì. Pd : “Fico e Casellati difendano il Parlamento. Il governo non insista su Foa” : A una settimana dal no della Vigilanza alla nomina di Marcello Foa come presidente della Rai, il nodo resta irrisolto e le opposizioni tornano ad attaccare il governo gialloverde chiedendo che individui un altro nome. I capigruppo Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci hanno incontrato i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati per chiedere “di intervenire a difesa del Parlamento, della Camera e del Senato e ...