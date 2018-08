Ragazzo nigeriano muore dopo una violenta lite al Cara di Bari

Treviso - Ragazzo 20enne ferma uno spacciatore nigeriano; Salvini : 'Eccezionale' : Un ragazzo italiano di 20 anni si è reso fondamentale ai fini dell'arresto di uno spacciatore nigeriano che stava scappando tra la folla, il tutto accaduto alla stazione di Treviso. Il giovane, come tanti altri suoi coetanei, si trovava per puro caso sul posto, ma quando ha capito la situazione si è lanciato nell'azione riuscendo a bloccare lo spacciatore per poi consegnarlo a due poliziotti che lo stavano rincorrendo. Il gesto è stato ...

Spacciatore placcato da un 20enne/ Video - a Treviso la fuga di un pusher nigeriano fermata da un Ragazzo : Spacciatore placcato da un 20enne, Video: a Treviso la fuga di un pusher nigeriano fermata da un ragazzo. Le immagini impressionanti dell'intervento del giovane(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Nigeriano tenta di lanciare un Ragazzo sotto il treno per rubargli la bici : Violenza in stazione. Per rubare una bici , un Nigeriano di 24 anni è finito in carcere a Crema con l'accusa di tentato omicidio. Lo straniero ha cercato di uccidere il proprietario della bici, un ...