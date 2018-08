Ragazza accoltellata su lungomare migliorano le sue condizioni

Napoli - grave la Ragazza di 19 anni accoltellata sul lungomare. Arrestato un uomo : è l’ex fidanzato : C’è un arresto per l’accoltellamento di Morena, la 19enne aggredita nel primo pomeriggio di oggi 7 agosto, sul Lungomare di Napoli. Si tratta dell’ex fidanzato, Antonio Bocchetti, con precedenti non legati al crimine organizzato. L’accusa per il 25enne è di tentato omicidio aggravato. La ragazza ricoverata all’ospedale di Loreto Mare è grave ma non è in pericolo di vita. Antonio e Morena fino a qualche tempo fa stavano ...