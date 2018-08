Rachele Bruni di bronzo nella 5 km

Europei di nuoto - bronzo per Rachele Bruni nella 5 km : ROMA - Italia subito sul podio nelle gare di fondo agli Europei di nuoto di Glasgow con la medaglia di bronzo di Rachele Bruni nella 5 chilometri di fondo con il tempo di 56:49.7. L'oro è andato all'...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Rachele Bruni è bronzo nella 5 km. Dominio dell’olandese Van Rouwendaal : Prima gara per gli Europei di Nuoto in acque libere a Glasgow 2018 e subito una medaglia per l’Italia. Rachele Bruni ha colto il bronzo nella 5 km femminile dominata dall’olandese Sharon Van Rouwendaal davanti alla tedesca Leonia Antonia Beck. Quarta Arianna Bridi, ottava la debuttante Martina De Memme, al primo grande evento nel fondo dopo una buona carriera in piscina. Le condizioni quasi estreme dell’acqua (temperatura ...

