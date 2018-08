Questa strana mania degli uomini di spogliarsi su Instagram

vanityfair

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Cosa si può pubblicare e cosa no su? La discussione resta aperta dopo il «caso Santamaria»:gli ha censurato la foto di un nudo artistico con la sua neosposa Francesca Barra e lui l’ha ripubblicata, specificando che non violava – e non viola – nessuna delle regole del social che impongono di non mostrare genitali, rapporti sessuali, fondoschiena. Ora la foto è di nuovo on line, nessuno ha chiesto di rimuoverla per la seconda volta, e a ben guardare Santamaria è in ottima compagnia, perché non è l’unico uomo nudo su. LEGGI ANCHEClaudio Santamaria attacca di nuovoPiuttosto è uno dei pochi censurati tra i vip, come Vittorio Sgarbi per esempio: qualche giorno fa ha postato una foto (molto meno poetica, in effetti) di lui sul water solo con un libro a coprire le parti intime, e il contenuto è stato rimosso dopo poco. Si è ...